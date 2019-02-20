Букмекеры назвали ведущих кандидатов на роль Джеймса Бонда в новом фильме
Американский актер Джастин Хартли и его британский коллега Том Хиддлстон являются ведущими кандидатами на роль тайного агента Джеймса Бонда. Об этом сообщают западные издания со ссылкой на букмекеров.
Список потенциальных «шпионов» не исключается этими двумя артистами. Также высокие шансы получить культовую роль имеются у Идриса Эльбы, Джеймса Нортона и Ричарда Мэддена, хотя в последних двух некоторые букмекерские организации выражают сомнения.
До этого высказывались предположения взять на роль Джеймса Бонда женщину-трансгендера. По мнению артиста Доминика Уэста, ею может стать Ханна Граф, которая служит в британской армии.
Пока премьера очередной киноленты из мира «бондианы» откладывается. Причиной этому стали сложности в написании качественного сценария. Предварительной датой релиза фильма назван апрель следующего года.
Список потенциальных «шпионов» не исключается этими двумя артистами. Также высокие шансы получить культовую роль имеются у Идриса Эльбы, Джеймса Нортона и Ричарда Мэддена, хотя в последних двух некоторые букмекерские организации выражают сомнения.
До этого высказывались предположения взять на роль Джеймса Бонда женщину-трансгендера. По мнению артиста Доминика Уэста, ею может стать Ханна Граф, которая служит в британской армии.
Пока премьера очередной киноленты из мира «бондианы» откладывается. Причиной этому стали сложности в написании качественного сценария. Предварительной датой релиза фильма назван апрель следующего года.
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:23