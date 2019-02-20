Букмекеры назвали ведущих кандидатов на роль Джеймса Бонда в новом фильме





Список потенциальных «шпионов» не исключается этими двумя артистами. Также высокие шансы получить культовую роль имеются у Идриса Эльбы, Джеймса Нортона и Ричарда Мэддена, хотя в последних двух некоторые букмекерские организации выражают сомнения.До этого высказывались предположения взять на роль Джеймса Бонда женщину-трансгендера. По мнению артиста Доминика Уэста, ею может стать Ханна Граф, которая служит в британской армии.Пока премьера очередной киноленты из мира «бондианы» откладывается. Причиной этому стали сложности в написании качественного сценария. Предварительной датой релиза фильма назван апрель следующего года.