Дмитренко оправдался за жадность в ответ на обвинения обиженной Рапунцель





Дмитрий Дмитренко, в сторону которого прозвучали многочисленные обвинения в скупости и бесчувствии от супруги, оправдался за подобную жадность, объяснив, что заставляет его поступать вопреки желаниям Ольги Рапунцель. Он считает себя не просто отцом и мужем, а главой семьи, чья задача во что бы то ни стало обеспечить супругу и ребёнка всем необходимым, а также с умом распределить финансы, которых в последнее время у него меньше, чем хотелось бы.Кроме того, Дмитренко вспоминал времена знакомства с Рапунцель, когда она призналась, что полюбила его за искренность, и ей вовсе не нужны миллионы. Тогда, со слов мужчины, девушка прекрасно понимала ,что жить с ним в богатстве она не сможет, а теперь то и дело требует от него роскоши и ежедневных «доказательств любви». Отвечая на слова своей жены, Дмитренко посоветовал ей стать немного ласковее, так как ему она изо дня в день дарит лишь истерики.