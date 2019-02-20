АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Дмитренко оправдался за жадность в ответ на обвинения обиженной Рапунцель

Дмитрий Дмитренко оправдался за жадность, в которой его обвинила обиженная из-за ужина в ресторане Ольга Рапунцель. Глава молодой семьи не готовить тратить финансы на дорогие подарки жене, так как из-за этого завтра его дочери будет нечего есть, чего он допустить не может.

Дмитренко оправдался за жадность в ответ на обвинения обиженной Рапунцель


Дмитрий Дмитренко, в сторону которого прозвучали многочисленные обвинения в скупости и бесчувствии от супруги, оправдался за подобную жадность, объяснив, что заставляет его поступать вопреки желаниям Ольги Рапунцель. Он считает себя не просто отцом и мужем, а главой семьи, чья задача во что бы то ни стало обеспечить супругу и ребёнка всем необходимым, а также с умом распределить финансы, которых в последнее время у него меньше, чем хотелось бы.

Дмитренко оправдался за жадность в ответ на обвинения обиженной Рапунцель


Кроме того, Дмитренко вспоминал времена знакомства с Рапунцель, когда она призналась, что полюбила его за искренность, и ей вовсе не нужны миллионы. Тогда, со слов мужчины, девушка прекрасно понимала ,что жить с ним в богатстве она не сможет, а теперь то и дело требует от него роскоши и ежедневных «доказательств любви». Отвечая на слова своей жены, Дмитренко посоветовал ей стать немного ласковее, так как ему она изо дня в день дарит лишь истерики.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жительница Узбекистана обвинила певицу
Светлана Лобода «искупалась» в ванне с
Марина Зудина впервые после похорон
В Минобороны Эстонии заявили о
Вероника Скворцова: Государство
АВТОВАЗ выпускает обновленную
На Сейшелы отправляются Африкантова с
Светлану Лободу заметили с незнакомцем
Регина Тодоренко решила вернуться к
Ошиблась с нарядом: Бузова вышла на
Ирина Понаровская появилась в студии
Специалисты НАТО назвали соцсети легким
Василий Ливанов объяснил причины выбора
Маргарита Ларченко чувствует себя самой
Жена Стаса Михайлова рассказала о своем
Ученые изучают разум червей для
Любовь Аксенова пригласила поклонников
Эксперты вспомнили номинированные на
Японское растение ашитаба способно
В России начали продажи обновленного
Звезда «Игры престолов» Лина Хиди
Дмитренко оправдался за жадность в
Во время прогулки по набережной актриса
Минобороны обнародовало видео испытаний
Счёт пополам: Дмитрий Дмитренко не
Фигуристка Татьяна Навка показала
Поклонники раскритиковали вульгарный
Физические нагрузки смещают
Паулина Андреева не переживает по
Актер Максим Матвеев снялся в
Просмотреть все новости