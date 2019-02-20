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Жительница Узбекистана обвинила певицу Азизу в похищении мужа и ребенка

Жительница Узбекистана обвинила известную певицу Азизу в том, что она похитила у нее мужа и ребенка. Не так давно артистка приютила у себя бывшего избранника и его наследницу.
Жительница Узбекистана обвинила певицу Азизу в похищении мужа и ребенка

Разгорелся скандал в студии шоу “На самом деле”, куда пришла жительница Узбекистана. По ее мнению, именно Азиза стала той, кто разрушил ее семью и увел возлюбленного из семьи. В 2007 году певица встречалась с Джанатаном Хайдаровым, однако позже ушла от него, поскольку так и не смогла родить от мужчины ребенка. Недавно же ее заметили в компании бывшего ухажера, а также его дочери, рожденной в новом союзе.

В студии передачи появилась и сама Азиза, которая отметила, что бывший избранник к ней приехал пару недель назад, чтобы просто погостить. До этого он звонил и делился желанием уйти от жены. Позже мужчина предложил певице воссоединиться и заняться совместным воспитанием дочери, поскольку возвращать ребенка супруге он не намерен. Азиза согласилась, ведь давно хотела иметь детей, и очень переживала из-за отсутствия наследников.
Жительница Узбекистана обвинила певицу Азизу в похищении мужа и ребенка

Уроженка Узбекистана уверена, что артистка ее мужа околдовала, пытаясь убедить зрителей, что не Хайдаров является отцом ее ребенка, и дочь она не отдаст. ДНК-экспертиза доказала отцовством мужчины, который тоже появился в студии. Проверка на полиграфе показала, что к Хайдарову чувств Азиза не испытывает, хотя и готова была воспитывать его ребенка вместе. Сам ухажер заявил, что женился на нынешней супруге не по любви, но всегда испытывал чувства к певице. Впрочем, студию он с женой покинул вместе, а Азиза отметила, что больше не станет помогать этому человеку. Также она признала, что неправильно воспитывать девочку, у которой имеется настоящая мать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:18

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