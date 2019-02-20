В Минобороны Эстонии заявили о подготовке страны к войне





По словам чиновника, настоящие оборонные инвестиции и переорганизация демонстрируют фактическую подготовку страны к войне. Признавшись в «некорректности этих слов», Сальм попросил обратить внимание на типы закупаемого вооружения и проводимые военные маневры, а также добавил, что с каждого вложенного в оборону цента Таллин обязан обзавестись как можно большим числом оружия.Прежде руководитель эстонского спецназа Рихо Ухтеги допустил, что в случае атаки армии РФ на Эстонию, противник сумеет дойти только до столицы страны, где будет окружен и ликвидирован. Военнослужащий пообещал борьбу местных солдат за каждый участок земли, вспомнив пример Грузии 2008 года.Парламент Эстонии ранее принял проект госбюджета на текущий год, где общая сумма инвестиций составит 11,31 миллиарда евро, а расходы на «оборонку» увеличатся до 2,2% ВВП. Согласно документу, власти прибалтийской страны поднимут зарплаты военным, а 40% средств Минобороны потратят на разные закупки.