В Минобороны Эстонии заявили о подготовке страны к войне
Эстония готовится к войне. Об этом заявил представитель Минобороны страны Кусти Сальм, изучивший траты государства на оборону.
По словам чиновника, настоящие оборонные инвестиции и переорганизация демонстрируют фактическую подготовку страны к войне. Признавшись в «некорректности этих слов», Сальм попросил обратить внимание на типы закупаемого вооружения и проводимые военные маневры, а также добавил, что с каждого вложенного в оборону цента Таллин обязан обзавестись как можно большим числом оружия.
Прежде руководитель эстонского спецназа Рихо Ухтеги допустил, что в случае атаки армии РФ на Эстонию, противник сумеет дойти только до столицы страны, где будет окружен и ликвидирован. Военнослужащий пообещал борьбу местных солдат за каждый участок земли, вспомнив пример Грузии 2008 года.
Парламент Эстонии ранее принял проект госбюджета на текущий год, где общая сумма инвестиций составит 11,31 миллиарда евро, а расходы на «оборонку» увеличатся до 2,2% ВВП. Согласно документу, власти прибалтийской страны поднимут зарплаты военным, а 40% средств Минобороны потратят на разные закупки.
По словам чиновника, настоящие оборонные инвестиции и переорганизация демонстрируют фактическую подготовку страны к войне. Признавшись в «некорректности этих слов», Сальм попросил обратить внимание на типы закупаемого вооружения и проводимые военные маневры, а также добавил, что с каждого вложенного в оборону цента Таллин обязан обзавестись как можно большим числом оружия.
Прежде руководитель эстонского спецназа Рихо Ухтеги допустил, что в случае атаки армии РФ на Эстонию, противник сумеет дойти только до столицы страны, где будет окружен и ликвидирован. Военнослужащий пообещал борьбу местных солдат за каждый участок земли, вспомнив пример Грузии 2008 года.
Парламент Эстонии ранее принял проект госбюджета на текущий год, где общая сумма инвестиций составит 11,31 миллиарда евро, а расходы на «оборонку» увеличатся до 2,2% ВВП. Согласно документу, власти прибалтийской страны поднимут зарплаты военным, а 40% средств Минобороны потратят на разные закупки.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:03