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Счёт пополам: Дмитрий Дмитренко не расплачивается за супругу в ресторане

Дмитрий Дмитренко не расплачивается в ресторане за свою супругу, а требует поделить счёт пополам. Ольгу Рапунцель такое положение дел расстраивает и даже злит, но молодая мама уже устала бесконечно спорить с отцом своего ребёнка.

Счёт пополам: Дмитрий Дмитренко не расплачивается за супругу в ресторане


Ольга Рапунцель всё чаще стала жаловаться на своего супруга, а недавно призналась, что Дмитрий Дмитренко не расплачивается за неё в ресторане и кафе, а лишь требует в конце ужина разделить счёт пополам. Такое отношение к деньгам мужчина ничем не объясняет, а просто стоит на своём. Со слов самой Рапунцель, она бы и не против разделять поровну все счета, но если бы муж хотя бы дарил ей небольшие подарки или цветы, о которых сейчас она может только мечтать.

Счёт пополам: Дмитрий Дмитренко не расплачивается за супругу в ресторане


Поклонники пары считают, что Дмитренко не жадничает, а просто старается сохранить семейный бюджет, так как сейчас материальное положение у пары не самое лучшее, но Ольга Рапунцель убеждена — супруг должен оказывать ей приятные знаки внимания, ведь так она каждый день будет уверена в искренности его чувств.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:30

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