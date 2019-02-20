Счёт пополам: Дмитрий Дмитренко не расплачивается за супругу в ресторане





Ольга Рапунцель всё чаще стала жаловаться на своего супруга, а недавно призналась, что Дмитрий Дмитренко не расплачивается за неё в ресторане и кафе, а лишь требует в конце ужина разделить счёт пополам. Такое отношение к деньгам мужчина ничем не объясняет, а просто стоит на своём. Со слов самой Рапунцель, она бы и не против разделять поровну все счета, но если бы муж хотя бы дарил ей небольшие подарки или цветы, о которых сейчас она может только мечтать.Поклонники пары считают, что Дмитренко не жадничает, а просто старается сохранить семейный бюджет, так как сейчас материальное положение у пары не самое лучшее, но Ольга Рапунцель убеждена — супруг должен оказывать ей приятные знаки внимания, ведь так она каждый день будет уверена в искренности его чувств.