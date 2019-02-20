Светлана Лобода «искупалась» в ванне с жемчугом
Представительница отечественного шоу-бизнеса Светлана Лобода показала в личном блоге Instagram эффектный снимок, где видно, как певица «купается» в ванне, наполненной искусственным жемчугом. Новый образ произвел впечатление на поклонников популярной певицы, заметивших, что артистка выглядит очень соблазнительно.
Светлана Лобода похвасталась многочисленным подписчикам ярким кадром, где она позирует, лежа в ванной в ярком коротком платье и черном пиджаке. Образ знаменитой поп-дивы прекрасно дополняют босоножки на шпильке черного цвета.
Фолловеры знаменитости высоко оценили стиль Светланы Лободы и ее новую публикацию. За несколько часов снимок певицы получил более 60 000 отметок «нравится». Восхищенные фанаты писали в комментариях комплименты в адрес любимой исполнительницы, называя ее «красоткой», «Королевой ночи» и вообще шикарной и соблазнительной женщиной.
Светлана Лобода похвасталась многочисленным подписчикам ярким кадром, где она позирует, лежа в ванной в ярком коротком платье и черном пиджаке. Образ знаменитой поп-дивы прекрасно дополняют босоножки на шпильке черного цвета.
Фолловеры знаменитости высоко оценили стиль Светланы Лободы и ее новую публикацию. За несколько часов снимок певицы получил более 60 000 отметок «нравится». Восхищенные фанаты писали в комментариях комплименты в адрес любимой исполнительницы, называя ее «красоткой», «Королевой ночи» и вообще шикарной и соблазнительной женщиной.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:12