Светлана Лобода «искупалась» в ванне с жемчугом

Светлана Лобода похвасталась многочисленным подписчикам ярким кадром, где она позирует, лежа в ванной в ярком коротком платье и черном пиджаке. Образ знаменитой поп-дивы прекрасно дополняют босоножки на шпильке черного цвета.Фолловеры знаменитости высоко оценили стиль Светланы Лободы и ее новую публикацию. За несколько часов снимок певицы получил более 60 000 отметок «нравится». Восхищенные фанаты писали в комментариях комплименты в адрес любимой исполнительницы, называя ее «красоткой», «Королевой ночи» и вообще шикарной и соблазнительной женщиной.