Марина Зудина впервые после похорон Олега Табакова вывела в свет подросшую дочь

Марина Зудина и ее дочь позировали на красной дорожке кинотеатра “Октябрь” в Москве, в свет наследница Олега Табакова вышла в соответствующем возрасту наряде, выбрав блузку с ярким принтом и темные однотонные брюки. Сопровождал Марию и ее мать старший брат Павел. Молодой человек решил продолжить династию Табаковых, поэтому к своим 23-м годам успел сняться в нескольких кинолентах. В фильме “Тобол” ему достался образ Петра Ремезова.Стоит отметить, что на публике юная Мария появлялась последний раз еще в минувшем году, когда присутствовала на похоронах Олега Табакова. В то же время, даже когда известный актер был жив, он и Марина Зудина старались без повода не показывать девочку широким массам.