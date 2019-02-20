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Марина Зудина впервые после похорон Олега Табакова вывела в свет подросшую дочь

Марина Зудина появилась на публике с подросшей дочерью Марией, что случилось впервые с момента похорон Олега Табакова. Вместе мать и 12-летняя наследница побывали на премьере ленты “Тобол”.
Марина Зудина впервые после похорон Олега Табакова вывела в свет подросшую дочь

Марина Зудина и ее дочь позировали на красной дорожке кинотеатра “Октябрь” в Москве, в свет наследница Олега Табакова вышла в соответствующем возрасту наряде, выбрав блузку с ярким принтом и темные однотонные брюки. Сопровождал Марию и ее мать старший брат Павел. Молодой человек решил продолжить династию Табаковых, поэтому к своим 23-м годам успел сняться в нескольких кинолентах. В фильме “Тобол” ему достался образ Петра Ремезова.

Стоит отметить, что на публике юная Мария появлялась последний раз еще в минувшем году, когда присутствовала на похоронах Олега Табакова. В то же время, даже когда известный актер был жив, он и Марина Зудина старались без повода не показывать девочку широким массам.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:06

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