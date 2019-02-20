Вероника Скворцова: Государство планирует продлить жизнь граждан на 7 лет





Скворцова сообщила, что государство поставило себе за цель увеличить продолжительность жизни граждан России с 73 лет до отметки 80. Сделать это планируется к 2030 году. Достичь представителям государства поставленных целей поможет национальный проект под названием «Здоровье». Министр подчеркивает, что в проекте должен принять участие каждый россиянин. Скворцова советует перейти с класса пассивных пациентов, которые посещают специалистов в очень редких случаях, в активных, и стать партнерами медиков.Представители власти планируют создание системы общественного здоровья, где детей будут приучать с раннего возраста к занятиям спортом, здоровому питанию и образу жизни. Минздрав уверен, что необходимо сделать здоровье главным приоритетом, как для всего государства, так и для каждого его жителя.Скворцова подчеркнула: человеку нужно понять, что главный вклад в состояние здоровья своего организма он вносит сам. Медицина – это только помощник.