АВТОВАЗ выпускает обновленную битопливную LADA Largus





Инженеры производителя станут устанавливать газобалонное оборудование на легкие и пятиместные транспортные средства. Несмотря на нововведение, в LAA Largus сохранится бензиновый отсек на 50 литров. Запускается машина при помощи бензина, а после прогрева переходит на природный метан. По завершению запасов газа Largus переходит снова на бензин. Переключение одного вида горючего на другое может происходить в ручном режиме, если того пожелает водитель.Сборка новой модели АВТОВАЗа происходит благодаря материальной субсидии по государственной программе Ecogas. Новая модель LADA оснащена аудиосистемой в салоне, кондиционером, подушками безопасности, «противотуманками» и модернизированным сидением для водителя. Стартовый ценник машины составляет 728 тысяч рублей.