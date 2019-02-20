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АВТОВАЗ выпускает обновленную битопливную LADA Largus

АВТОВАЗ начинает производство битопливных автомобилей LADA Largus. Водители смогут заправлять машину как газом, так и бензином.
АВТОВАЗ выпускает обновленную битопливную LADA Largus

Инженеры производителя станут устанавливать газобалонное оборудование на легкие и пятиместные транспортные средства. Несмотря на нововведение, в LAA Largus сохранится бензиновый отсек на 50 литров. Запускается машина при помощи бензина, а после прогрева переходит на природный метан. По завершению запасов газа Largus переходит снова на бензин. Переключение одного вида горючего на другое может происходить в ручном режиме, если того пожелает водитель.

Сборка новой модели АВТОВАЗа происходит благодаря материальной субсидии по государственной программе Ecogas. Новая модель LADA оснащена аудиосистемой в салоне, кондиционером, подушками безопасности, «противотуманками» и модернизированным сидением для водителя. Стартовый ценник машины составляет 728 тысяч рублей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:55

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