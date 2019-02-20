Светлану Лободу заметили с незнакомцем на отдыхе в Дубае

В прошлом году Светлана Лобода родила дочь, став матерью во второй раз. Хотя имя отца девочки артистка скрывала, многие считали, что это наследница Тилля Линдеманна, выступающего в составе Rammstein. Слухи о романе пара не подтверждала, а накануне исполнительницу заметили в одном из ночных клубов Дубая, где она обнималась с незнакомым мужчиной. Пара достаточно тесно взаимодействовала и о чем-то разговаривала, а в какой-то момент артистка и молодой человек практически соприкоснулись губами.Таблоиды утверждают, что незнакомец на видео является французом. Познакомился он со Светланой Лободой якобы незадолго до того, как они вышли на танцпол. Сама знаменитость данные материалы пока никак не комментировала, предпочитая свою личную жизнь держать в секрете.