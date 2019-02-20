Регина Тодоренко решила вернуться к карьере певицы из-за любви к творчеству Эми Уайнхаус

В своем профиле на просторах Instargam Регина Тодоренко поделилась видео, где позирует в компании девушки, примерившей образ покойной Эми Уайнхаус. Сперва незнакомка исполняет композицию певицы, а затем в кадре появляется телеведущая и отмечает, что это пела она. В посте звезда шоу “Орел и решка” призналась, что в детстве обожала творчество британской артистки, а еще ей очень импонировал созданный Уайнхаус образ с выделяющимися стрелками. Новость о смерти знаменитости стала для Тодоренко ударом, она по-прежнему верит, что ее кумиры в лице певицы и Фредди Меркьюри находятся в “затяжном отпуске” на необитаемом острове. Не исключает теледива, что благодаря реинкарнации звезды снова вернутся, пусть и в другом облике.Многие фолловеры страницы Тодоренко отметили, что у нее действительно хорошие вокальные данные, поэтому они были бы рады снова увидеть ее в образе певицы.