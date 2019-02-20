Специалисты НАТО назвали соцсети легким способом манипулировать солдатами





Вскоре специалисты, сидящие на этих аккаунтах, знали не только место, где находится военная часть, но и могли провоцировать солдат на дисциплинарные нарушения, сообщило издание Wired. Примечательно, что эксперимент обошелся Североатлантическому альянсу лишь в 60 долларов. В докладе указано, что социальные сети позволяли выяснять сведения о военных, с помощью которых оказывалось давление на них.К примеру, эксперты начинали шантажировать солдат в браке, рассказывающих о своих изменах, сообщила руководитель исследовательского центра НАТО Дженис Сартс. В Североатлантическом альянсе уже многие годы пытаются ввести запрет на использование гаджетов со стороны военнослужащих, которые могут использоваться для отслеживания их дислокации.