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Специалисты НАТО назвали соцсети легким способом манипулировать солдатами

Согласно итогам эксперимента, проведенного сотрудниками НАТО, стало известно, что благодаря социальным сетям можно не только определить дислокацию армейской части, но и манипулировать военными. Для этого эксперты создали множество фейковых страниц на Facebook, и добавлялись в друзья к военнослужащим.
Специалисты НАТО назвали соцсети легким способом манипулировать солдатами

Вскоре специалисты, сидящие на этих аккаунтах, знали не только место, где находится военная часть, но и могли провоцировать солдат на дисциплинарные нарушения, сообщило издание Wired. Примечательно, что эксперимент обошелся Североатлантическому альянсу лишь в 60 долларов. В докладе указано, что социальные сети позволяли выяснять сведения о военных, с помощью которых оказывалось давление на них.

К примеру, эксперты начинали шантажировать солдат в браке, рассказывающих о своих изменах, сообщила руководитель исследовательского центра НАТО Дженис Сартс. В Североатлантическом альянсе уже многие годы пытаются ввести запрет на использование гаджетов со стороны военнослужащих, которые могут использоваться для отслеживания их дислокации.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:29

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