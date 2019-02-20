Специалисты НАТО назвали соцсети легким способом манипулировать солдатами
Согласно итогам эксперимента, проведенного сотрудниками НАТО, стало известно, что благодаря социальным сетям можно не только определить дислокацию армейской части, но и манипулировать военными. Для этого эксперты создали множество фейковых страниц на Facebook, и добавлялись в друзья к военнослужащим.
Вскоре специалисты, сидящие на этих аккаунтах, знали не только место, где находится военная часть, но и могли провоцировать солдат на дисциплинарные нарушения, сообщило издание Wired. Примечательно, что эксперимент обошелся Североатлантическому альянсу лишь в 60 долларов. В докладе указано, что социальные сети позволяли выяснять сведения о военных, с помощью которых оказывалось давление на них.
К примеру, эксперты начинали шантажировать солдат в браке, рассказывающих о своих изменах, сообщила руководитель исследовательского центра НАТО Дженис Сартс. В Североатлантическом альянсе уже многие годы пытаются ввести запрет на использование гаджетов со стороны военнослужащих, которые могут использоваться для отслеживания их дислокации.
Вскоре специалисты, сидящие на этих аккаунтах, знали не только место, где находится военная часть, но и могли провоцировать солдат на дисциплинарные нарушения, сообщило издание Wired. Примечательно, что эксперимент обошелся Североатлантическому альянсу лишь в 60 долларов. В докладе указано, что социальные сети позволяли выяснять сведения о военных, с помощью которых оказывалось давление на них.
К примеру, эксперты начинали шантажировать солдат в браке, рассказывающих о своих изменах, сообщила руководитель исследовательского центра НАТО Дженис Сартс. В Североатлантическом альянсе уже многие годы пытаются ввести запрет на использование гаджетов со стороны военнослужащих, которые могут использоваться для отслеживания их дислокации.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:29