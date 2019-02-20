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Ирина Понаровская появилась в студии «Вечернего Урганта» в стильном «мужском» костюме

Известная российская джазовая и эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Ирина Понаровская недавно посетила ток-шоу «Вечерний Ургант». В студии программы звезда появилась в стильном «мужском» костюме оверсайз кремового оттенка.

Ирина Понаровская появилась в студии «Вечернего Урганта» в стильном «мужском» костюме

Исполнительница песни «Рябиновые бусы» остановила свой выбор на удлиненном пиджаке и брюках с завышенной талией и черными лампасами. Образ эстрадной звезды дополнили массивные бусы. Ирина Понаровская опубликовала в личном микроблоге Instagram снимок, где она эффектно позирует перед объективом с концертным директором Лерой Тувиной и Рустамом Сатубаловым в студии Первого канала.

Поклонники звезды высоко оценили «стильный» выход Ирины Понаровской в свет. Они написали под публикацией артистки положительные отзывы и комплименты, удивляясь, как певице удается так прекрасно выглядеть.

В начале звездной карьеры Ирина Понаровская показала себя как настоящая икона стиля. Она была примером для подражания, ее боготворили многие поклонники, а журналисты называли «Леди звезда». Знаменитость продолжает удивлять ценителей своего творчества яркими образами и стильными экспериментами, давая понять: красивой можно быть в любом возрасте.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:36

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