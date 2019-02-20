Ирина Понаровская появилась в студии «Вечернего Урганта» в стильном «мужском» костюме
Известная российская джазовая и эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Ирина Понаровская недавно посетила ток-шоу «Вечерний Ургант». В студии программы звезда появилась в стильном «мужском» костюме оверсайз кремового оттенка.
Исполнительница песни «Рябиновые бусы» остановила свой выбор на удлиненном пиджаке и брюках с завышенной талией и черными лампасами. Образ эстрадной звезды дополнили массивные бусы. Ирина Понаровская опубликовала в личном микроблоге Instagram снимок, где она эффектно позирует перед объективом с концертным директором Лерой Тувиной и Рустамом Сатубаловым в студии Первого канала.
Поклонники звезды высоко оценили «стильный» выход Ирины Понаровской в свет. Они написали под публикацией артистки положительные отзывы и комплименты, удивляясь, как певице удается так прекрасно выглядеть.
В начале звездной карьеры Ирина Понаровская показала себя как настоящая икона стиля. Она была примером для подражания, ее боготворили многие поклонники, а журналисты называли «Леди звезда». Знаменитость продолжает удивлять ценителей своего творчества яркими образами и стильными экспериментами, давая понять: красивой можно быть в любом возрасте.
Исполнительница песни «Рябиновые бусы» остановила свой выбор на удлиненном пиджаке и брюках с завышенной талией и черными лампасами. Образ эстрадной звезды дополнили массивные бусы. Ирина Понаровская опубликовала в личном микроблоге Instagram снимок, где она эффектно позирует перед объективом с концертным директором Лерой Тувиной и Рустамом Сатубаловым в студии Первого канала.
Поклонники звезды высоко оценили «стильный» выход Ирины Понаровской в свет. Они написали под публикацией артистки положительные отзывы и комплименты, удивляясь, как певице удается так прекрасно выглядеть.
В начале звездной карьеры Ирина Понаровская показала себя как настоящая икона стиля. Она была примером для подражания, ее боготворили многие поклонники, а журналисты называли «Леди звезда». Знаменитость продолжает удивлять ценителей своего творчества яркими образами и стильными экспериментами, давая понять: красивой можно быть в любом возрасте.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:36