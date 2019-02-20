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Василий Ливанов объяснил причины выбора Ольги Беловой на роль Екатерины II в фильме “Медный всадник России”

Отечественный режиссер Василий Ливанов объяснил причины, по которым для роли Екатерины II в ленте “Медный всадник России” выбрал Ольгу Белову. Работа над документальным фильмом официально завершена.
Василий Ливанов объяснил причины выбора Ольги Беловой на роль Екатерины II в фильме “Медный всадник России”

Многие были удивлены тому, что телеведущая Белова получила роль Екатерины II в новом проекте Василия Ливанова. В то же время сам режиссер не жалеет о сделанном выборе. По его мнению, именно указанный персонаж в “Медном всаднике России” кажется наиболее органичным. Деятель пожаловался, что прежние образы императрицы, которые он видел в кино, ему не нравились. Правительница казалась суетливой, разговорчивой или вульгарной, что, по его мнению, не отвечает действительности.
Василий Ливанов объяснил причины выбора Ольги Беловой на роль Екатерины II в фильме “Медный всадник России”

Ливанов считает, что Ольга Белова имеет сходство с Екатериной II, поскольку в ней есть то, что невозможно сыграть. Речь идет о наличии спокойного чувства собственного достоинства. Помимо телеведущей, сыграют в ленте и другие отечественные звезды, в их числе Андрей Соколов, Юрий Стоянов и т.д.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:23

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