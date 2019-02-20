Василий Ливанов объяснил причины выбора Ольги Беловой на роль Екатерины II в фильме “Медный всадник России”





Многие были удивлены тому, что телеведущая Белова получила роль Екатерины II в новом проекте Василия Ливанова. В то же время сам режиссер не жалеет о сделанном выборе. По его мнению, именно указанный персонаж в “Медном всаднике России” кажется наиболее органичным. Деятель пожаловался, что прежние образы императрицы, которые он видел в кино, ему не нравились. Правительница казалась суетливой, разговорчивой или вульгарной, что, по его мнению, не отвечает действительности.Ливанов считает, что Ольга Белова имеет сходство с Екатериной II, поскольку в ней есть то, что невозможно сыграть. Речь идет о наличии спокойного чувства собственного достоинства. Помимо телеведущей, сыграют в ленте и другие отечественные звезды, в их числе Андрей Соколов, Юрий Стоянов и т.д.