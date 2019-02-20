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В Волгоградской области двухлетняя девочка погибла во время пожара в квартире

В Камышине Волгоградской области двухлетняя девочка погибла во время пожара в квартире. Попавшая в реанимацию мать ребёнка была в алкогольном опьянении.
В Волгоградской области двухлетняя девочка погибла во время пожара в квартире

Управление по вопросам гражданской обороны Волгоградской области сообщило, что 20 февраля в сгоревшей квартире горда Камышин обнаружили тело двухлетней девочки. О начале возгорания в доме №32 по Некрасова, который ранее был общежитием, уведомили соседи погибшей.

В 11 утра жители города сообщили пожарной службе о задымлении, и к месту происшествия выехали сотрудники спасательной части №29. В 11:40 огонь в доме полностью ликвидировали. Из квартиры вытащили 27-летнюю хозяйку и отправили в реанимацию центральной горбольницы.

Врачи боролись за жизнь матери, которая во время происшествия была пьяна. После разбора завалов МЧС нашли тело погибшего ребёнка, его спасти из огня не успели. По предварительному заключению следкома, вызвать пожар могло поломанное электрическое оборудование.



 
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Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:59

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