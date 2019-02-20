Конференция по компьютерной диагностике знаний пройдет в Департаменте образования Москвы





На встречу с представителями региональных и центральных СМИ приглашены учащиеся старших классов средних учебных заведений столицы, а также ведущие эксперты в области образования. Среди них – глава Ассоциации по управлению качеством образования Василий Левченко, руководитель Московского центра качества образования Павел Кузьмин, управляющий Центром независимой диагностики Богдан Легостаев.В ходе мероприятия эксперты расскажут присутствующим, как онлайн-сервис самопроверки «Мои достижения» может помочь выпускникам в подготовке к госаттестации, а также о том, почему система компьютерной диагностики знаний предпочтительнее системы школьного оценивания. Журналисты смогут лично пройти тест и оценить возможности компьютерной диагностики, воспользовавшись очками виртуальной стереометрии.По итогам встречи, журналистов пригласят поучаствовать в селекторном совещании Департамента образования города и задать свои вопросы главе ведомства Исааку Калине.