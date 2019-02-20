Жена Стаса Михайлова рассказала о своем отношении к ревности

По мнению Инны Михайловой, существует несколько причин для ревности, среди которых неуверенность в партнере или чрезмерная убежденность в своей исключительности. Еще одним поводом может выступать патологическая склонность к изменам. В последнем случае, считает жена Стаса Михайлова, крайне высока вероятность неверности, а бороться с этим почти бесполезно, поскольку имеющий предрасположенность к предательству человек вряд ли изменится.Автор поста настаивает, что в период сильной влюбленности проявляется чувство собственничества, человек не может постоянно игнорировать красивых и интересных людей вокруг. Инна Михайлова добавила, что мужчины — не евнухи, поэтому для них проблематично игнорировать других представительниц прекрасного пола. Жена Стаса Михайлова уверена, что нужно бороться с ревностью, иначе она съедает человека изнутри, будучи способной разрушить даже наиболее прочные пары. Нередко недоверие к партнеру ведет к ссорам и даже расставанию. Многие фолловеры согласились с мнением владелицы аккаунта .