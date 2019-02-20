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В России начали продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara

На авторынке России начались продажи обновленной версии кроссовера Suzuki Vitara. Стоимость базовой версии составит 1,059 миллиона рублей.
В России начали продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara

По сравнению с прежней модификацией на текущей имеется мягкая накладка в салоне, а в центр разработчики поместили тачскрин на 7 дюймов диагонали со многими полезными опциями. В их числе: навигатор, аудиосистема, беспроводное подключение смартфона и интеграция мобильной техники. Сюда можно добавить климат-контроль, механизм подогрева сидений, подушки безопасности и кондиционер.

Оптика в Suzuki Vitara светодиоидная, а на переднем бампере находится радиаторная решетка измененной формы, чего нет в прежней версии популярного кроссовера. На рынок машина выходит с передним и полным приводами. «Сердцем» кроссу служит функционирующий на бензине 117-силовой агрегат емкостью 1,6 литра или турбомотор, генерирующий 140 лошадиных сил. Оба прибора успешно работают в паре с «автоматикой» на шесть ступеней Aisin. Помимо этого в Suzuki Vitara имеется и пятиступенчатая «механика».



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:00

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