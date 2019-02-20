В России начали продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara





По сравнению с прежней модификацией на текущей имеется мягкая накладка в салоне, а в центр разработчики поместили тачскрин на 7 дюймов диагонали со многими полезными опциями. В их числе: навигатор, аудиосистема, беспроводное подключение смартфона и интеграция мобильной техники. Сюда можно добавить климат-контроль, механизм подогрева сидений, подушки безопасности и кондиционер.Оптика в Suzuki Vitara светодиоидная, а на переднем бампере находится радиаторная решетка измененной формы, чего нет в прежней версии популярного кроссовера. На рынок машина выходит с передним и полным приводами. «Сердцем» кроссу служит функционирующий на бензине 117-силовой агрегат емкостью 1,6 литра или турбомотор, генерирующий 140 лошадиных сил. Оба прибора успешно работают в паре с «автоматикой» на шесть ступеней Aisin. Помимо этого в Suzuki Vitara имеется и пятиступенчатая «механика».