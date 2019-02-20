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Японское растение ашитаба способно продлить молодость

Японское растение ашитаба, используемое самураями, способно продлить молодость, заявили учёные. Листья замедлили процессы старения у насекомых и мышей.
Японское растение ашитаба способно продлить молодость

Учёные проверили способность ашитабы или дальневосточного дудника продлевать молодость. Растение ценили ещё японские самураи и широко используют в традиционной медицине. В листьях ашитабы находятся вещества, которые останавливают пагубные процессы в клетках. В частности, положительно влияет на здоровье флавоноид 4,4-диметоксихалкон.

Ашитабой питаются мухи-дрозофилы и круглые черви, которые живут на 20 процентов дольше сородичей с другим рационом. У мышей растение сокращает риск болезней сердца, не обнаруживая побочных эффектов. Как объяснили учёные, диметоксихалкон избавляет от старых клеточных структур аутофагосомы, которые покрывают собой цитоплазму и отработавшие органоиды.

На людях исследователи опыты пока не проводили. Однако у японцев, принимающих ашитабу, по их заверениям, повышается общий тонус организма.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:05

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