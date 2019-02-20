Звезда «Игры престолов» Лина Хиди рассказала о проблемах с карьерой после домогательств Харви Вайнштейна





Лина Хиди, прославившаяся после исполнения роли Серсеи Ланнистер в популярном сериале «Игра престолов», призналась журналистам, что с непристойными предложениями Харви Вайнштейн подходил к ней несколько раз. Актриса каждый раз отвечала продюсеру отказом. Это стало причиной того, что знаменитость не получала предложений от компании Miramax, так как ее совладельцем является 66-летний Вайнштейн.Звезда рассказала, что до инцидента с продюсером она дважды сотрудничала со студией. Творческая карьера не шла в гору после скандала с Харви Вайнштейном пока Лине Хиди не предложили роль в знаменитой саге «Игра престолов».Это не первое и, вероятно, не последнее подтверждение сексуальных домогательств со стороны американского кинопродюсера по отношению к актрисам. Из-за десятков обвинений представителя голливудской киноиндустрии в 2017 году уволили из The Weinstein Company. 6 мая Харви Вайнштейну предстоит появится на судебном заседании, и знаменитость к нему тщательно готовится, нанимая лучших адвокатов Соединенных Штатов.