Звезда «Игры престолов» Лина Хиди рассказала о проблемах с карьерой после домогательств Харви Вайнштейна
Знаменитая английская актриса Лина Хиди дала интервью, где откровенно рассказала, как ее карьера пошла под откос после домогательств Харви Вайнштейна. Звезда «Игры престолов» отказала скандальному продюсеру и долгое время не могла после этого сниматься в известных проектах, пишет издание The Sunday Times.
Лина Хиди, прославившаяся после исполнения роли Серсеи Ланнистер в популярном сериале «Игра престолов», призналась журналистам, что с непристойными предложениями Харви Вайнштейн подходил к ней несколько раз. Актриса каждый раз отвечала продюсеру отказом. Это стало причиной того, что знаменитость не получала предложений от компании Miramax, так как ее совладельцем является 66-летний Вайнштейн.
Звезда рассказала, что до инцидента с продюсером она дважды сотрудничала со студией. Творческая карьера не шла в гору после скандала с Харви Вайнштейном пока Лине Хиди не предложили роль в знаменитой саге «Игра престолов».
Это не первое и, вероятно, не последнее подтверждение сексуальных домогательств со стороны американского кинопродюсера по отношению к актрисам. Из-за десятков обвинений представителя голливудской киноиндустрии в 2017 году уволили из The Weinstein Company. 6 мая Харви Вайнштейну предстоит появится на судебном заседании, и знаменитость к нему тщательно готовится, нанимая лучших адвокатов Соединенных Штатов.
Лина Хиди, прославившаяся после исполнения роли Серсеи Ланнистер в популярном сериале «Игра престолов», призналась журналистам, что с непристойными предложениями Харви Вайнштейн подходил к ней несколько раз. Актриса каждый раз отвечала продюсеру отказом. Это стало причиной того, что знаменитость не получала предложений от компании Miramax, так как ее совладельцем является 66-летний Вайнштейн.
Звезда рассказала, что до инцидента с продюсером она дважды сотрудничала со студией. Творческая карьера не шла в гору после скандала с Харви Вайнштейном пока Лине Хиди не предложили роль в знаменитой саге «Игра престолов».
Это не первое и, вероятно, не последнее подтверждение сексуальных домогательств со стороны американского кинопродюсера по отношению к актрисам. Из-за десятков обвинений представителя голливудской киноиндустрии в 2017 году уволили из The Weinstein Company. 6 мая Харви Вайнштейну предстоит появится на судебном заседании, и знаменитость к нему тщательно готовится, нанимая лучших адвокатов Соединенных Штатов.
Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:55