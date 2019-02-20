Во время прогулки по набережной актриса Ирина Пегова врезалась в дорожный знак
Отечественная актриса Ирина Пегова не смогла разминуться с дорожным знаком во время прогулки по набережной. Соответствующее видео появилось на странице 40-летней артистки в сети Instagram.
В своем профиле Ирина Пегова разместила видео, снятое недавно во время прогулки по набережной. Как отметила знаменитость, выйти и подышать свежим воздухом она решила перед началом спектакля “Евгений Онегин”. Большую часть видео знаменитость просто гуляет, однако в какой-то момент сталкивается с дорожным знаком. Сама артистка уверяет, что это была чистая случайность, и она этого не планировала.
Впрочем, некоторым подписчикам показалось, что Ирина Пегова все же видела дорожный знак и нарочно пошла на столкновение. Чувство юмора отечественной звезды кино и театра фолловеры оценили, отметив, что выглядит их кумир очень мило. Просмотреть ролик всего за час успели более 10 тысяч пользователей Сети.
В своем профиле Ирина Пегова разместила видео, снятое недавно во время прогулки по набережной. Как отметила знаменитость, выйти и подышать свежим воздухом она решила перед началом спектакля “Евгений Онегин”. Большую часть видео знаменитость просто гуляет, однако в какой-то момент сталкивается с дорожным знаком. Сама артистка уверяет, что это была чистая случайность, и она этого не планировала.
Впрочем, некоторым подписчикам показалось, что Ирина Пегова все же видела дорожный знак и нарочно пошла на столкновение. Чувство юмора отечественной звезды кино и театра фолловеры оценили, отметив, что выглядит их кумир очень мило. Просмотреть ролик всего за час успели более 10 тысяч пользователей Сети.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:46