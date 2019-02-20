АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Во время прогулки по набережной актриса Ирина Пегова врезалась в дорожный знак

Отечественная актриса Ирина Пегова не смогла разминуться с дорожным знаком во время прогулки по набережной. Соответствующее видео появилось на странице 40-летней артистки в сети Instagram.
Во время прогулки по набережной актриса Ирина Пегова врезалась в дорожный знак

В своем профиле Ирина Пегова разместила видео, снятое недавно во время прогулки по набережной. Как отметила знаменитость, выйти и подышать свежим воздухом она решила перед началом спектакля “Евгений Онегин”. Большую часть видео знаменитость просто гуляет, однако в какой-то момент сталкивается с дорожным знаком. Сама артистка уверяет, что это была чистая случайность, и она этого не планировала.

Впрочем, некоторым подписчикам показалось, что Ирина Пегова все же видела дорожный знак и нарочно пошла на столкновение. Чувство юмора отечественной звезды кино и театра фолловеры оценили, отметив, что выглядит их кумир очень мило. Просмотреть ролик всего за час успели более 10 тысяч пользователей Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жительница Узбекистана обвинила певицу
Светлана Лобода «искупалась» в ванне с
Марина Зудина впервые после похорон
В Минобороны Эстонии заявили о
Вероника Скворцова: Государство
АВТОВАЗ выпускает обновленную
На Сейшелы отправляются Африкантова с
Светлану Лободу заметили с незнакомцем
Регина Тодоренко решила вернуться к
Ошиблась с нарядом: Бузова вышла на
Ирина Понаровская появилась в студии
Специалисты НАТО назвали соцсети легким
Василий Ливанов объяснил причины выбора
Маргарита Ларченко чувствует себя самой
Жена Стаса Михайлова рассказала о своем
Ученые изучают разум червей для
Любовь Аксенова пригласила поклонников
Эксперты вспомнили номинированные на
Японское растение ашитаба способно
В России начали продажи обновленного
Звезда «Игры престолов» Лина Хиди
Дмитренко оправдался за жадность в
Во время прогулки по набережной актриса
Минобороны обнародовало видео испытаний
Счёт пополам: Дмитрий Дмитренко не
Фигуристка Татьяна Навка показала
Поклонники раскритиковали вульгарный
Физические нагрузки смещают
Паулина Андреева не переживает по
Актер Максим Матвеев снялся в
Просмотреть все новости