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Минобороны обнародовало видео испытаний уникальной беспилотной подлодки «Посейдон»

Минобороны РФ опубликовало в Сети видео испытания беспилотной подлодки «Посейдон». По словам главы ведомства Сергея Шойгу, комплекс успешно прошел тест.

Минобороны обнародовало видео испытаний уникальной беспилотной подлодки «Посейдон»

В ходе обращения к Федеральному собранию глава государства Владимир Путин сообщил дату спуска на воду беспилотной подлодки «Посейдон»: это состоится уже весной. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об успешности прошедших испытаний многоцелевой океанской системы. Личный состав субмарины также благополучно прошел учения на борту.

Летом 2018 года Минобороны России продемонстрировало внешний вид «Посейдона», но кадры функционирования устройства-дрона тогда были компьютерной графикой. В том же году Путин сообщил членам Федерального собрания о разработке многоцелевой подлодки. По словам лидера государства, военное устройство может доставить ядерную боеголовку. В Минобороны считают «Посейдон» почти неуязвимым подводным аппаратом для противника. Его можно применять против береговой инфраструктуры и авианосцев, к тому же субмарина способна погружаться на километровую глубину и передвигаться со скоростью более 200 км/ч.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:37

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