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Фигуристка Татьяна Навка показала стойку на руках

Известная российская фигуристка Татьяна Навка показала стойку на руках. Знаменитость рассказала о том, насколько спорт занимает важное место в ее жизни.
Фигуристка Татьяна Навка показала стойку на руках

«Баланс! Очень важная вещь не только в спорте, но и в обычной жизни! Согласны?», - поинтересовалась у подписчиков олимпийская чемпионка.

Несмотря на завершение профессиональной карьеры, Татьяна Навка продолжает держать себя в форме. Каждый год она показывает новое ледовое шоу. Ежедневно фигуристка посещает спортивный зал, где проводит несколько часов.

Супруга Дмитрия Пескова гордится собственными достижениями, кроме этого, она мотивирует других на занятия спортом. К упражнениям Навка привыкла относиться философски: они помогают удерживать равновесие не только при физической активности, но и в обычной жизни.

Фолловеры в очередной раз восхитились способностями фигуристки. Они написали под фотографией множество комплиментов.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:28

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