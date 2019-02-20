Фигуристка Татьяна Навка показала стойку на руках

«Баланс! Очень важная вещь не только в спорте, но и в обычной жизни! Согласны?», - поинтересовалась у подписчиков олимпийская чемпионка.Несмотря на завершение профессиональной карьеры, Татьяна Навка продолжает держать себя в форме. Каждый год она показывает новое ледовое шоу. Ежедневно фигуристка посещает спортивный зал, где проводит несколько часов.Супруга Дмитрия Пескова гордится собственными достижениями, кроме этого, она мотивирует других на занятия спортом. К упражнениям Навка привыкла относиться философски: они помогают удерживать равновесие не только при физической активности, но и в обычной жизни.Фолловеры в очередной раз восхитились способностями фигуристки. Они написали под фотографией множество комплиментов.