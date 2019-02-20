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Поклонники раскритиковали вульгарный макияж дочери Ким Кардашьян

Пользователи Сети раскритиковали Ким Кардашьян за вульгарный макияж ее старшей дочери Норт Уэст. Дискуссии развернулись под одним из постов звезды реалити-шоу в Instagram.
Поклонники раскритиковали вульгарный макияж дочери Ким Кардашьян

Не так давно в своем профиле Ким Кардашьян поделилась снимком своих старших дочерей, подписав публикацию “Мои девочки”. На снимке ее старшая наследница Норт Уэст позирует рядом с Чикаго Уэст, однако публикация вызвала критику со стороны многочисленных фолловеров страницы теледивы. В частности, интернет-аудитория заметила, что у Норт на лице присутствует макияж, также возмутило пользователей то, что девочка одета в странную шелковую “ночнушку”.

Кроме того, критике подверглась Ким Кардашьян и за использование для фото графического редактора. По мнению фолловеров, это странно, когда мать “фотошопит” снимки собственных детей. Тем не менее, пост на странице супруги Канье Уэста за несколько дней успел собрать более 6 млн отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:20

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