АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Ксения Бородина "проиграла" новой девушке Яббарова Рите Ларченко

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина потерпела поражение в «войне» с новой возлюбленной Ильи Яббарова – Маргаритой Ларченко.

Не секрет, что на протяжении всей беременности Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) Ксения пыталась убедить Илью, что его новая пассия Рита ему вовсе не подходит, и она не является той «идеальной» женщиной, которую он так давно искал.

Ксения Бородина "проиграла" новой девушке Яббарова Рите Ларченко

Бородина раз за разом пыталась доказать Яббарову, что он ошибся, когда отказался от беременной Рапунцель-младшей в пользу Ларченко, ведь именно Алена любила его «не за что-то, а просто так».

Впрочем, несколько часов назад выяснилось, что Илья оказался весьма упрямым мужчиной. Дело в том, что Яббаров сделал предложение руки и сердца своей новой девушке, как только Рита вернулась на Поляну.

Стоит напомнить, что еще на днях Бородина поскандалила с Ларченко во время Лобного места. А все из-за того, что Маргарита в грубой форме настаивала на том, что ей срочно нужно покинуть Сейшельские острова и вернуться в Москву, где ее ждет Илья.

Ксения Бородина "проиграла" новой девушке Яббарова Рите Ларченко

Тогда Ксения даже выгнала Риту с Лобного места, однако, как видно, не смогла никак повлиять на то, чтобы участница осталась на «Острове любви».

К слову, многих поклонников «Дома-2» шокировала новость о том, что Яббаров сделал Ларченко предложение. По словам зрителей, они до последнего надеялись, что Илья все-таки помириться с Аленой ради общего наследника.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Во время прогулки по набережной актриса
Минобороны обнародовало видео испытаний
Счёт пополам: Дмитрий Дмитренко не
Фигуристка Татьяна Навка показала
Поклонники раскритиковали вульгарный
Физические нагрузки смещают
Паулина Андреева не переживает по
Актер Максим Матвеев снялся в
Укол «гормона любви» окситоцина может
В Волгоградской области двухлетняя
Дмитрий Шепелев показал, как проводит
Конференция по компьютерной диагностике
Фотошпионы запечатлели на фото новый
Британские ученые обнаружили новое
Ксения Бородина "проиграла" новой
Юлия Савичева рассказала о панических
Cadillac CT6 Platinum выйдет на рынок с
Сломавшая позвоночник фристайлистка
Умер актер Театра имени Моссовета
Хакеры из Северной Кореи впервые в
Эксперты назвали главную опасность
Ольге Бузовой предложили создать аналог
Ариана Гранде повторила рекорд The
Вымершая австралийская рифовая крыса
AliExpress начала продавать товары
Бойфренд Хлои Кардашьян Тристан Томпсон
Ирина Пинчук отказывается подтверждать
Жена Александра Кокорина Дарья Валитова
Ученые: Качество секса зависит от
У сына звезды “Уральских пельменей”
Просмотреть все новости