Ксения Бородина "проиграла" новой девушке Яббарова Рите Ларченко

Не секрет, что на протяжении всей беременности Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) Ксения пыталась убедить Илью, что его новая пассия Рита ему вовсе не подходит, и она не является той «идеальной» женщиной, которую он так давно искал.Бородина раз за разом пыталась доказать Яббарову, что он ошибся, когда отказался от беременной Рапунцель-младшей в пользу Ларченко, ведь именно Алена любила его «не за что-то, а просто так».Впрочем, несколько часов назад выяснилось, что Илья оказался весьма упрямым мужчиной. Дело в том, что Яббаров сделал предложение руки и сердца своей новой девушке, как только Рита вернулась на Поляну.Стоит напомнить, что еще на днях Бородина поскандалила с Ларченко во время Лобного места. А все из-за того, что Маргарита в грубой форме настаивала на том, что ей срочно нужно покинуть Сейшельские острова и вернуться в Москву, где ее ждет Илья.Тогда Ксения даже выгнала Риту с Лобного места, однако, как видно, не смогла никак повлиять на то, чтобы участница осталась на «Острове любви».К слову, многих поклонников «Дома-2» шокировала новость о том, что Яббаров сделал Ларченко предложение. По словам зрителей, они до последнего надеялись, что Илья все-таки помириться с Аленой ради общего наследника.