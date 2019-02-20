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Умер актер Театра имени Моссовета Леонид Сенченко

В возрасте 83 лет умер российский актер Леонид Сенченко. Отечественным зрителям он известен по работам в Театре имени Моссовета.
Умер актер Театра имени Моссовета Леонид Сенченко

Леонид Сенченко учился и закончил ГИТИС. В начале 60-х он трудился в цыганском театре «Ромэн» далее играл в театре имени Моссовета. Зрители запомнили актера по его ролям в многих спектаклях, включая «Король Лир», «Братья Карамазовы» и других, где он представал перед зрителями и поклонниками театрального искусства, как артист разноплановых и ярких ролей. Коллеги Леонида Сенченко заявили, что за 50 лет труда в театре он ни разу не отказывался от предлагаемых ролей, а высокая культура, мудрость, интеллигентность и доброта сникали ему любовь и уважение зрителей и коллег.

На сцене Моссовета Сенченко с 1966 года. В родном театре его назвали человеком, который обладал отличными музыкальными способностями, артистизмом, темпераментом и пластичностью. Добился высокого мастерства Сенченко благодаря совместной работе с мэтрами моссоветовской сцены, у которых он перенял все принципы хорошего актерского искусства. Все это уже позже, став известным актером, он передавал, как опыт молодежи.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:09

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