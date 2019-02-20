АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Физические нагрузки смещают биологические часы человека

Физические нагрузки смещают у людей биологические часы, выяснили американские учёные. Физиологические процессы организма меняют время в зависимости от того, когда человек предпочитает заниматься спортом.
Физические нагрузки смещают биологические часы человека

Физическую активность и сдвиги в биологических часах сопоставили сотрудники университетов Аризоны и Калифорнии. Учёные проверили, как влияют на тело занятия фитнесом утром, вечером или днём. Физиологические процессы, такие как усвоение пищи или сон, регулируются биологическими часами, индивидуальными для каждого человека. Их сдвиги бывают вызваны разными факторами.

Исследователи пригласили 101 добровольца, которых разделили на несколько групп. Пять дней участники бегали и ходили по беговой дорожке в течение часа, а также в фиксированное время выполняли физические упражнения.

Каждые 90 минут проводился замер уровня мелатонина. Как показал эксперимент, время на биологических часах снижается, если отводить фитнесу часы с 7 до 13 или 16 дня.

Спорт с 7 до 22 переводит время на более позднее. В 1 час ночи до 4 утра либо в 10:00 влияние оказывается незначительным. Феномен характерен для обоих полов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минобороны обнародовало видео испытаний
Счёт пополам: Дмитрий Дмитренко не
Фигуристка Татьяна Навка показала
Поклонники раскритиковали вульгарный
Физические нагрузки смещают
Паулина Андреева не переживает по
Актер Максим Матвеев снялся в
Укол «гормона любви» окситоцина может
В Волгоградской области двухлетняя
Дмитрий Шепелев показал, как проводит
Конференция по компьютерной диагностике
Фотошпионы запечатлели на фото новый
Британские ученые обнаружили новое
Ксения Бородина "проиграла" новой
Юлия Савичева рассказала о панических
Cadillac CT6 Platinum выйдет на рынок с
Сломавшая позвоночник фристайлистка
Умер актер Театра имени Моссовета
Хакеры из Северной Кореи впервые в
Эксперты назвали главную опасность
Ольге Бузовой предложили создать аналог
Ариана Гранде повторила рекорд The
Вымершая австралийская рифовая крыса
AliExpress начала продавать товары
Бойфренд Хлои Кардашьян Тристан Томпсон
Ирина Пинчук отказывается подтверждать
Жена Александра Кокорина Дарья Валитова
Ученые: Качество секса зависит от
У сына звезды “Уральских пельменей”
Кардиологи: Черника поможет
Просмотреть все новости