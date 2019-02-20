Физические нагрузки смещают биологические часы человека





Физическую активность и сдвиги в биологических часах сопоставили сотрудники университетов Аризоны и Калифорнии. Учёные проверили, как влияют на тело занятия фитнесом утром, вечером или днём. Физиологические процессы, такие как усвоение пищи или сон, регулируются биологическими часами, индивидуальными для каждого человека. Их сдвиги бывают вызваны разными факторами.Исследователи пригласили 101 добровольца, которых разделили на несколько групп. Пять дней участники бегали и ходили по беговой дорожке в течение часа, а также в фиксированное время выполняли физические упражнения.Каждые 90 минут проводился замер уровня мелатонина. Как показал эксперимент, время на биологических часах снижается, если отводить фитнесу часы с 7 до 13 или 16 дня.Спорт с 7 до 22 переводит время на более позднее. В 1 час ночи до 4 утра либо в 10:00 влияние оказывается незначительным. Феномен характерен для обоих полов.