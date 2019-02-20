Ольге Бузовой предложили создать аналог телешоу «Первое свидание»

«Ольга, а Вы не думали над тем, чтобы создать какой-то интересный романтичный проект? Уверена, он бы имел невероятные рейтинги!», - отметила одна из фанаток Бузовой.





По мнению интернет-пользователей, Ольга может научить мужчин красиво и главное правильно ухаживать за девушками.Не секрет, что в последнее время в социальных сетях довольно часто начали говорить о том, что Бузову совсем скоро могут отстранить от должности ведущей реалити-шоу «Дом-2».По слухам, у Ольги, после того, как она решила начать певческую карьеру, совсем не остается времени на отдых, и ей раз за разом приходиться отказываться от довольно интересных проектов.Вчера Бузова разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, который показался многим фолловерам очень подозрительным. Некоторые читатели думают, что своим свежим блогом телезнаменитость намекает на то, что скоро покинет «Дом-2», а кое-кто наоборот уверен, что Ольга неспроста заявила, что знает, какие нужно устраивать романтические свидания и делать сюрпризы.Один из подписчиков Бузовой поспешил предложить певице начать делиться своими идеями с другими, но для этого ей нужно создать аналог реалити-шоу «Первое свидание».Поклонники Ольги убеждены, что звезде подойдет роль ведущей подобного романтического телепроекта, ведь она еще на шоу «Замуж за Бузова» пыталась научить претендентов на свое сердце, как нужно правильно ухаживать за девушками.