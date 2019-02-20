Паулина Андреева не переживает по поводу своей внешности после вставки брекетов





Российские звезды крайне редко вставляют себе брекеты, даже если того требуют врачи, так как свыклись со стереотипом, что как обычные люди, так и знаменитости, не могут быть сексуальными, если носят такую конструкцию.Паулина Андреева призналась, что для нее подобные перемены не оказались чересчур тяжелыми. Она с легкостью поставила брекеты без всяческих психологических препятствий. Для актрисы на первом месте находится ее здоровье, а не публичность, к тому же она несерьезно относится к устоявшемуся мнению о несексуальности лиц с данными принадлежностями.«Я понимала, что по медицинским показателям мне это нужно, заявила она. Стремясь проявлять заботу о собственном здоровье, артистка нашла свободное время и сделала все необходимое, отметив отсутствие каких-либо переживаний по такому поводу. Тем не менее, пока Паулина Андреева носила брекеты, ей пришлось временно прекратить работать на съемочных площадках и не посещать светские мероприятия, но даром времени актриса все-равно не теряла: ходила на кастинги.