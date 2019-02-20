АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Актер Максим Матвеев снялся в фотосессии для бренда нижнего белья

Известный российский актер Максим Матвеев принял участие в фотосессии модного бренда Intimissimi, который специализируется на выпуске домашней одежды и нижнего белья. Соответствующий снимок появился на странице знаменитости в социальной сети Instagram.
Актер Максим Матвеев снялся в фотосессии для бренда нижнего белья

На фотографии Максим Матвеев предстал в темно-сером домашнем костюме и белой майки. Из-под штанов видна резинка с элемента нижнего белья, где находится название бренда.

Комментируя фото, актер написал, что старается носить комфортную одежду, которая не сковывает движения. Именно такие вещи у него были в детстве, поэтому, надевая комплект, супруг Елизаветы Боярской вспомнил то время.

Поклонники Максима Матвеева написали под фотографией множество положительных комментариев. За короткое время снимок собрал огромное количество лайков.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 18:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минобороны обнародовало видео испытаний
Счёт пополам: Дмитрий Дмитренко не
Фигуристка Татьяна Навка показала
Поклонники раскритиковали вульгарный
Физические нагрузки смещают
Паулина Андреева не переживает по
Актер Максим Матвеев снялся в
Укол «гормона любви» окситоцина может
В Волгоградской области двухлетняя
Дмитрий Шепелев показал, как проводит
Конференция по компьютерной диагностике
Фотошпионы запечатлели на фото новый
Британские ученые обнаружили новое
Ксения Бородина "проиграла" новой
Юлия Савичева рассказала о панических
Cadillac CT6 Platinum выйдет на рынок с
Сломавшая позвоночник фристайлистка
Умер актер Театра имени Моссовета
Хакеры из Северной Кореи впервые в
Эксперты назвали главную опасность
Ольге Бузовой предложили создать аналог
Ариана Гранде повторила рекорд The
Вымершая австралийская рифовая крыса
AliExpress начала продавать товары
Бойфренд Хлои Кардашьян Тристан Томпсон
Ирина Пинчук отказывается подтверждать
Жена Александра Кокорина Дарья Валитова
Ученые: Качество секса зависит от
У сына звезды “Уральских пельменей”
Кардиологи: Черника поможет
Просмотреть все новости