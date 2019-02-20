Актер Максим Матвеев снялся в фотосессии для бренда нижнего белья

На фотографии Максим Матвеев предстал в темно-сером домашнем костюме и белой майки. Из-под штанов видна резинка с элемента нижнего белья, где находится название бренда.Комментируя фото, актер написал, что старается носить комфортную одежду, которая не сковывает движения. Именно такие вещи у него были в детстве, поэтому, надевая комплект, супруг Елизаветы Боярской вспомнил то время.Поклонники Максима Матвеева написали под фотографией множество положительных комментариев. За короткое время снимок собрал огромное количество лайков.