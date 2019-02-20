Укол «гормона любви» окситоцина может менять романтические приоритеты партнеров





Китайские специалисты заинтересовались влиянием нейропептида на «любовные» предпочтения добровольцев. В эксперименте согласились принять участие 160 человек, разделенных на две группы. Участники первой группы получали «препарат любви» окситоцин, другой – плацебо.Мужчинам и женщинам после введения вещества демонстрировали снимки с изображением представителя противоположного пола. К фото прилагалось описание, где сообщалось совершал ли этот человек какую-либо измену или нет. После этого участники должны были сказать, с кем из увиденных на снимках партнеров они бы встретились.17% девушек и 32% парней из первой группы, где вводился окситоцин, заявили, что согласны на краткосрочные отношения с «неверными» партнерами. Но интерес женщин к тем, кто не изменял, также увеличился под действием окситоцина. Эксперты сделали ещё один вывод: дамы, получившие «гормон любви» из шприца, лучше помнят лица верных избранников.