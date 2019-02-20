АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году
EUR 74.82 USD 66.20
Курс валют на 20.02.2019

Укол «гормона любви» окситоцина может менять романтические приоритеты партнеров

Научные сотрудники клинической больницы Чэнду (Китай) рассказали, как укол «гормона любви» окситоцина может менять романтические приоритеты партнеров. Медики наблюдали за действием препарата, введенного в организм участников исследования.
Укол «гормона любви» окситоцина может менять романтические приоритеты партнеров

Китайские специалисты заинтересовались влиянием нейропептида на «любовные» предпочтения добровольцев. В эксперименте согласились принять участие 160 человек, разделенных на две группы. Участники первой группы получали «препарат любви» окситоцин, другой – плацебо.

Мужчинам и женщинам после введения вещества демонстрировали снимки с изображением представителя противоположного пола. К фото прилагалось описание, где сообщалось совершал ли этот человек какую-либо измену или нет. После этого участники должны были сказать, с кем из увиденных на снимках партнеров они бы встретились.

17% девушек и 32% парней из первой группы, где вводился окситоцин, заявили, что согласны на краткосрочные отношения с «неверными» партнерами. Но интерес женщин к тем, кто не изменял, также увеличился под действием окситоцина. Эксперты сделали ещё один вывод: дамы, получившие «гормон любви» из шприца, лучше помнят лица верных избранников.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Во время прогулки по набережной актриса
Минобороны обнародовало видео испытаний
Счёт пополам: Дмитрий Дмитренко не
Фигуристка Татьяна Навка показала
Поклонники раскритиковали вульгарный
Физические нагрузки смещают
Паулина Андреева не переживает по
Актер Максим Матвеев снялся в
Укол «гормона любви» окситоцина может
В Волгоградской области двухлетняя
Дмитрий Шепелев показал, как проводит
Конференция по компьютерной диагностике
Фотошпионы запечатлели на фото новый
Британские ученые обнаружили новое
Ксения Бородина "проиграла" новой
Юлия Савичева рассказала о панических
Cadillac CT6 Platinum выйдет на рынок с
Сломавшая позвоночник фристайлистка
Умер актер Театра имени Моссовета
Хакеры из Северной Кореи впервые в
Эксперты назвали главную опасность
Ольге Бузовой предложили создать аналог
Ариана Гранде повторила рекорд The
Вымершая австралийская рифовая крыса
AliExpress начала продавать товары
Бойфренд Хлои Кардашьян Тристан Томпсон
Ирина Пинчук отказывается подтверждать
Жена Александра Кокорина Дарья Валитова
Ученые: Качество секса зависит от
У сына звезды “Уральских пельменей”
Просмотреть все новости