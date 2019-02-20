Укол «гормона любви» окситоцина может менять романтические приоритеты партнеров
Научные сотрудники клинической больницы Чэнду (Китай) рассказали, как укол «гормона любви» окситоцина может менять романтические приоритеты партнеров. Медики наблюдали за действием препарата, введенного в организм участников исследования.
Китайские специалисты заинтересовались влиянием нейропептида на «любовные» предпочтения добровольцев. В эксперименте согласились принять участие 160 человек, разделенных на две группы. Участники первой группы получали «препарат любви» окситоцин, другой – плацебо.
Мужчинам и женщинам после введения вещества демонстрировали снимки с изображением представителя противоположного пола. К фото прилагалось описание, где сообщалось совершал ли этот человек какую-либо измену или нет. После этого участники должны были сказать, с кем из увиденных на снимках партнеров они бы встретились.
17% девушек и 32% парней из первой группы, где вводился окситоцин, заявили, что согласны на краткосрочные отношения с «неверными» партнерами. Но интерес женщин к тем, кто не изменял, также увеличился под действием окситоцина. Эксперты сделали ещё один вывод: дамы, получившие «гормон любви» из шприца, лучше помнят лица верных избранников.
Китайские специалисты заинтересовались влиянием нейропептида на «любовные» предпочтения добровольцев. В эксперименте согласились принять участие 160 человек, разделенных на две группы. Участники первой группы получали «препарат любви» окситоцин, другой – плацебо.
Мужчинам и женщинам после введения вещества демонстрировали снимки с изображением представителя противоположного пола. К фото прилагалось описание, где сообщалось совершал ли этот человек какую-либо измену или нет. После этого участники должны были сказать, с кем из увиденных на снимках партнеров они бы встретились.
17% девушек и 32% парней из первой группы, где вводился окситоцин, заявили, что согласны на краткосрочные отношения с «неверными» партнерами. Но интерес женщин к тем, кто не изменял, также увеличился под действием окситоцина. Эксперты сделали ещё один вывод: дамы, получившие «гормон любви» из шприца, лучше помнят лица верных избранников.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:00