Дмитрий Шепелев показал, как проводит время в Италии

Шепелев не скрывает, что ему нравится путешествовать. В январе несколько дней вместе с сыном Платоном он провел в Альпах. Компанию семейству, если верить слухам, составила Екатерина Тулупова, с которой ведущему приписывают роман. Сам же Шепелев не заявлял о начале новых отношений.На минувших выходных ведущий побывал в Венеции. Когда он увидел карнавал, то рассказал, что сложилось ощущение, будто вокруг присутствует единая декорация.В среду, 20 февраля, Шепелев добрался до другого курортного города. На этот раз он пил вино из цветного стакана, отвечая на обвинения в алкоголизме. По информации СМИ, ведущий снова отправился в Италию в компании Екатерины Тулуповой.