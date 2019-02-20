Дмитрий Шепелев показал, как проводит время в Италии
Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев показал, как проводит отпуск в Италии. Он посетил знаменитый карнавал, попробовал местное вино, после чего некоторые обвинили его в злоупотреблении спиртными напитками.
Шепелев не скрывает, что ему нравится путешествовать. В январе несколько дней вместе с сыном Платоном он провел в Альпах. Компанию семейству, если верить слухам, составила Екатерина Тулупова, с которой ведущему приписывают роман. Сам же Шепелев не заявлял о начале новых отношений.
На минувших выходных ведущий побывал в Венеции. Когда он увидел карнавал, то рассказал, что сложилось ощущение, будто вокруг присутствует единая декорация.
В среду, 20 февраля, Шепелев добрался до другого курортного города. На этот раз он пил вино из цветного стакана, отвечая на обвинения в алкоголизме. По информации СМИ, ведущий снова отправился в Италию в компании Екатерины Тулуповой.
Шепелев не скрывает, что ему нравится путешествовать. В январе несколько дней вместе с сыном Платоном он провел в Альпах. Компанию семейству, если верить слухам, составила Екатерина Тулупова, с которой ведущему приписывают роман. Сам же Шепелев не заявлял о начале новых отношений.
На минувших выходных ведущий побывал в Венеции. Когда он увидел карнавал, то рассказал, что сложилось ощущение, будто вокруг присутствует единая декорация.
В среду, 20 февраля, Шепелев добрался до другого курортного города. На этот раз он пил вино из цветного стакана, отвечая на обвинения в алкоголизме. По информации СМИ, ведущий снова отправился в Италию в компании Екатерины Тулуповой.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:55