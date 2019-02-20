Юлия Савичева рассказала о панических атаках перед выходом на сцену

"Не зря говорят, что, выйдя на сцену и получив удовольствие, становишься её заложником", - пишет звезда.

В новом посте в социальной сети Савичева поделилась с поклонниками тем, как происходит каждый её выход на сцену. Его певица сравнила с полётом на Луну, а полученный адреналин - с топливом для космической ракеты. Для многих фанатов является секретом, что исполнительница так боится большого зала, что порой испытывает панические атаки.Каждый раз она договаривается сама с собой. Легче всего артистке сразу выйти к публике после какого-нибудь выступления и не ждать за кулисами.После выхода на сцену на Савичеву так накатывают эмоции, что их приходится контролировать и "гасить". Другие певцы, наоборот, подстёгивают себя. При этом выступление дарит Савичевой огромное удовольствие, как и общение со зрителем, его эмоции.