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Cadillac CT6 Platinum выйдет на рынок с 4,2-литровым двигателем на 500 «лошадей»

В Сети появилась информация по поводу технического оснащения премиум-седана Cadillac CT6 Platinum. После обновления автомобиль выйдет с V8-мотором на 4,2 литра и 500 лошадиными силами.
Cadillac CT6 Platinum выйдет на рынок с 4,2-литровым двигателем на 500 «лошадей»

Аналитики автомобильного рынка сомневаются в успешных продажах CT6 и не могут сказать, что может произойти с этой машиной спустя несколько лет. В недавно обнародованном докладе американского производителя сообщается, что CT6 Platinum получит мощный 4,2-литровый агрегат V8, способный генерировать мощность в 500 «лошадей». В паре с такой силовой установкой выступает десятиступенчатя «автоматика» и полноприводная система.

Стоимость этой версии Cadillac несколько выше, чем у автомобиля с более существенным по силе мотором. Новая модификация при цене 96 790 долларов будет самой дорогостоящей в истории выпуска CT6. В каком количестве производитель станет выпускать Premium - еще неизвестно, но с уверенностью можно назвать эту модель наиболее роскошной в линейке. Cadillac CT6 Platinum порадует клиентов полуавтономной системой вождения, особенными колесными дисками на 19 дюймов, и электрической регулировкой сидений.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:17

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