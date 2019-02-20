Cadillac CT6 Platinum выйдет на рынок с 4,2-литровым двигателем на 500 «лошадей»





Аналитики автомобильного рынка сомневаются в успешных продажах CT6 и не могут сказать, что может произойти с этой машиной спустя несколько лет. В недавно обнародованном докладе американского производителя сообщается, что CT6 Platinum получит мощный 4,2-литровый агрегат V8, способный генерировать мощность в 500 «лошадей». В паре с такой силовой установкой выступает десятиступенчатя «автоматика» и полноприводная система.Стоимость этой версии Cadillac несколько выше, чем у автомобиля с более существенным по силе мотором. Новая модификация при цене 96 790 долларов будет самой дорогостоящей в истории выпуска CT6. В каком количестве производитель станет выпускать Premium - еще неизвестно, но с уверенностью можно назвать эту модель наиболее роскошной в линейке. Cadillac CT6 Platinum порадует клиентов полуавтономной системой вождения, особенными колесными дисками на 19 дюймов, и электрической регулировкой сидений.