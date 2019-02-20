Британские ученые обнаружили новое соединение для лечения рака яичников





Представители научного мира провели скрининг новых соединений, созданных в лабораторных условиях на «панели» онкологических заболеваний, и отличающихся чувствительностью и устойчивостью к стандартной терапии рака. Эксперты обратили внимание на соединения, содержащие не злокачественные клетки, чтобы определить, какое влияние они будут оказывать на нормальные органы.Интерес специалистов вызвали два свинцовых соединения с низкой токсичностью. Они проявляли активность по отношению к онкологическим, чувствительным и устойчивым к стандартным методам лечения клеткам.Исследование показало: новейшие соединения имеют такой же эффект, как и традиционная химиотерапия, но в отличие от последней, они намного дольше сохраняли положительный результат, воздействуя на устойчивые к лечению онкологические патологии.Препарат может осуществлять работу одновременно по двум разным механизмам, усложняя развитие злокачественных новообразований в организме. Описанное соединение может стать эффективным средством для борьбы с раком яичников, заключили британцы.