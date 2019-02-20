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Британские ученые обнаружили новое соединение для лечения рака яичников

В Университете Шеффилда специалистам удалось обнаружить новое соединение. Британские ученые провели исследование и выяснили, что препарат, созданный на основе уникальной формулы, может эффективно применяться для лечения рака яичников.

Британские ученые обнаружили новое соединение для лечения рака яичников

Представители научного мира провели скрининг новых соединений, созданных в лабораторных условиях на «панели» онкологических заболеваний, и отличающихся чувствительностью и устойчивостью к стандартной терапии рака. Эксперты обратили внимание на соединения, содержащие не злокачественные клетки, чтобы определить, какое влияние они будут оказывать на нормальные органы.

Интерес специалистов вызвали два свинцовых соединения с низкой токсичностью. Они проявляли активность по отношению к онкологическим, чувствительным и устойчивым к стандартным методам лечения клеткам.

Исследование показало: новейшие соединения имеют такой же эффект, как и традиционная химиотерапия, но в отличие от последней, они намного дольше сохраняли положительный результат, воздействуя на устойчивые к лечению онкологические патологии.
Препарат может осуществлять работу одновременно по двум разным механизмам, усложняя развитие злокачественных новообразований в организме. Описанное соединение может стать эффективным средством для борьбы с раком яичников, заключили британцы.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:37

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