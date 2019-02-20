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Эксперты назвали главную опасность переливания крови ради омоложения

Эксперты рассказали, в чем заключается главная опасность переливания крови с целью омоложения. О рисках набирающей популярность процедуры предупредили специалисты агентства FDA в США.
Эксперты назвали главную опасность переливания крови ради омоложения

Процедура омоложения подразумевает переливание плазмы крови от молодых доноров тем, кто желает омолодиться. В последние годы спрос на такую услугу растет не только в США, но также в странах Европы и даже РФ. С точки зрения науки эффективность такого способа сохранения молодости не подтверждена, напротив, процедура может представлять опасность. Большинство же заявлений о том, что метод работает, являются частью рекламы, основаны они на предварительных исследованиях с участием грызунов, проводившихся всего несколько лет назад.

Переливание плазмы имеет ряд рисков, к примеру, всегда существует вероятность подхватить инфекционное заболевание, также не стоит исключать непредсказуемую иммунную или аллергическую реакцию, возможно и повреждение легких. Особую опасность омоложение с переливанием крови представляет для людей, имеющих болезни сердца.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:00

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