Эксперты назвали главную опасность переливания крови ради омоложения





Процедура омоложения подразумевает переливание плазмы крови от молодых доноров тем, кто желает омолодиться. В последние годы спрос на такую услугу растет не только в США, но также в странах Европы и даже РФ. С точки зрения науки эффективность такого способа сохранения молодости не подтверждена, напротив, процедура может представлять опасность. Большинство же заявлений о том, что метод работает, являются частью рекламы, основаны они на предварительных исследованиях с участием грызунов, проводившихся всего несколько лет назад.Переливание плазмы имеет ряд рисков, к примеру, всегда существует вероятность подхватить инфекционное заболевание, также не стоит исключать непредсказуемую иммунную или аллергическую реакцию, возможно и повреждение легких. Особую опасность омоложение с переливанием крови представляет для людей, имеющих болезни сердца.