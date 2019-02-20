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Ксения Собчак призналась, что хочет родить второго ребенка

Экс-телеведущая скандально-известного телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак снова заговорила о втором ребенке.

По словам Ксении Анатолиевны, она кардинально изменила свое мнение относительно «цветов жизни».

Ксения Собчак призналась, что хочет родить второго ребенка

Многие поклонники и недоброжелатели Собчак хорошо помнят, как еще несколько лет назад она негативно высказывалась в адрес «мамочек» и их «маленьких гаденышей». Впрочем, после того, как эпатажная тележурналистка сама стала мамой, ее взгляды на детей очень изменились.

Нужно сказать, что в социальных сетях довольно часто появляются слухи о том, что Ксения Анатолиевна беременна и совсем скоро подарит своему любимому супругу Максиму Виторгану второго наследника.

В свою очередь Собчак приходилось раз за разом опровергать эти сообщения, ведь буквально каждый журналист и поклонник звезды искал различные знаки и подозрительные моменты, которые могли подтвердить ее интересное положение.

Ксения Собчак призналась, что хочет родить второго ребенка

На днях Ксения Анатолиевна презентовала на своем YouTube-канале новое интервью, в котором она пообщалась с бывшей супругой известного исполнителя Сергея Шнурова – Матильдой. Во время общения близкие приятельницы заговорили о детях.

Собчак призналась Матильде, что ранее не воспринимала тему «материнства» серьезно, однако, когда у нее родился сын Платон, все изменилось. Также Ксения Анатолиевна отметила, что хочет завести еще одного наследника и очень жалеет о том, что не думала над этим вопросом ранее, ведь сейчас ей уже 37.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:56

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