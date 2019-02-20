Ксения Собчак призналась, что хочет родить второго ребенка
Экс-телеведущая скандально-известного телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак снова заговорила о втором ребенке.
По словам Ксении Анатолиевны, она кардинально изменила свое мнение относительно «цветов жизни».
Многие поклонники и недоброжелатели Собчак хорошо помнят, как еще несколько лет назад она негативно высказывалась в адрес «мамочек» и их «маленьких гаденышей». Впрочем, после того, как эпатажная тележурналистка сама стала мамой, ее взгляды на детей очень изменились.
Нужно сказать, что в социальных сетях довольно часто появляются слухи о том, что Ксения Анатолиевна беременна и совсем скоро подарит своему любимому супругу Максиму Виторгану второго наследника.
В свою очередь Собчак приходилось раз за разом опровергать эти сообщения, ведь буквально каждый журналист и поклонник звезды искал различные знаки и подозрительные моменты, которые могли подтвердить ее интересное положение.
На днях Ксения Анатолиевна презентовала на своем YouTube-канале новое интервью, в котором она пообщалась с бывшей супругой известного исполнителя Сергея Шнурова – Матильдой. Во время общения близкие приятельницы заговорили о детях.
Собчак призналась Матильде, что ранее не воспринимала тему «материнства» серьезно, однако, когда у нее родился сын Платон, все изменилось. Также Ксения Анатолиевна отметила, что хочет завести еще одного наследника и очень жалеет о том, что не думала над этим вопросом ранее, ведь сейчас ей уже 37.
По словам Ксении Анатолиевны, она кардинально изменила свое мнение относительно «цветов жизни».
Многие поклонники и недоброжелатели Собчак хорошо помнят, как еще несколько лет назад она негативно высказывалась в адрес «мамочек» и их «маленьких гаденышей». Впрочем, после того, как эпатажная тележурналистка сама стала мамой, ее взгляды на детей очень изменились.
Нужно сказать, что в социальных сетях довольно часто появляются слухи о том, что Ксения Анатолиевна беременна и совсем скоро подарит своему любимому супругу Максиму Виторгану второго наследника.
В свою очередь Собчак приходилось раз за разом опровергать эти сообщения, ведь буквально каждый журналист и поклонник звезды искал различные знаки и подозрительные моменты, которые могли подтвердить ее интересное положение.
На днях Ксения Анатолиевна презентовала на своем YouTube-канале новое интервью, в котором она пообщалась с бывшей супругой известного исполнителя Сергея Шнурова – Матильдой. Во время общения близкие приятельницы заговорили о детях.
Собчак призналась Матильде, что ранее не воспринимала тему «материнства» серьезно, однако, когда у нее родился сын Платон, все изменилось. Также Ксения Анатолиевна отметила, что хочет завести еще одного наследника и очень жалеет о том, что не думала над этим вопросом ранее, ведь сейчас ей уже 37.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:56