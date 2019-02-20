Вымершая австралийская рифовая крыса стала первой жертвой глобального потепления
Вымершая австралийская рифовая крыса стала первой жертвой глобального потепления, заявили экологи. Повышение уровня воды не оставило животным места для жизни на острове.
Австралийские экологи заявили, что мозаичнохвостая рифовая крыса, обитавшая на севере Большого Барьерного рифа, вымерла из-за глобального потепления. Нашли новый вид в 1845 году моряки с корабля HMS Bramble, остановившиеся у острова Брамбл-Кэй. Крупная крыса имела шерсть рыжего оттенка и горбатый нос.
В конце XX века популяция животных резко снизилась: в 1980-х на рифе их обитала всего пара сотен, а в 2000-х уже около дюжины. В 2009 году рыбаки последний раз контактировали с крысами, так что 18 февраля Министерством по энергии и экологии Австралии было принято решение отнести вид к исчезнувшим.
Известно, что пребывающая вода начала подтапливать остров, а рифовым крысам было некуда бежать. Единственным способом сохранения подобных видов в условиях потепления являются специальные питомники.
Впоследствии рост температуры и уровня воды может погубить больше 300 разных видов птиц и млекопитающих. Остальные будут вынуждены переместиться в горы или на север.
Австралийские экологи заявили, что мозаичнохвостая рифовая крыса, обитавшая на севере Большого Барьерного рифа, вымерла из-за глобального потепления. Нашли новый вид в 1845 году моряки с корабля HMS Bramble, остановившиеся у острова Брамбл-Кэй. Крупная крыса имела шерсть рыжего оттенка и горбатый нос.
В конце XX века популяция животных резко снизилась: в 1980-х на рифе их обитала всего пара сотен, а в 2000-х уже около дюжины. В 2009 году рыбаки последний раз контактировали с крысами, так что 18 февраля Министерством по энергии и экологии Австралии было принято решение отнести вид к исчезнувшим.
Известно, что пребывающая вода начала подтапливать остров, а рифовым крысам было некуда бежать. Единственным способом сохранения подобных видов в условиях потепления являются специальные питомники.
Впоследствии рост температуры и уровня воды может погубить больше 300 разных видов птиц и млекопитающих. Остальные будут вынуждены переместиться в горы или на север.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:46