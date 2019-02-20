Вымершая австралийская рифовая крыса стала первой жертвой глобального потепления





Австралийские экологи заявили, что мозаичнохвостая рифовая крыса, обитавшая на севере Большого Барьерного рифа, вымерла из-за глобального потепления. Нашли новый вид в 1845 году моряки с корабля HMS Bramble, остановившиеся у острова Брамбл-Кэй. Крупная крыса имела шерсть рыжего оттенка и горбатый нос.В конце XX века популяция животных резко снизилась: в 1980-х на рифе их обитала всего пара сотен, а в 2000-х уже около дюжины. В 2009 году рыбаки последний раз контактировали с крысами, так что 18 февраля Министерством по энергии и экологии Австралии было принято решение отнести вид к исчезнувшим.Известно, что пребывающая вода начала подтапливать остров, а рифовым крысам было некуда бежать. Единственным способом сохранения подобных видов в условиях потепления являются специальные питомники.Впоследствии рост температуры и уровня воды может погубить больше 300 разных видов птиц и млекопитающих. Остальные будут вынуждены переместиться в горы или на север.