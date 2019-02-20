AliExpress начала продавать товары через соцсеть «ВКонтакте»





Интеграция началась в рамках формирования общего предприятия Mail.Ru Group и китайской Alibaba. Теперь покупки можно совершать посредством приложения на мобильной платформе VK Apps, оплачиваться же товары будут с помощью обычных пластиковых карт, опции VK Pay и различных онлайн-кошельков.В сентябре прошедшего года компания Alibaba сообщала, что будет создано совместное предприятие с с Mail.Ru Group, «Мегафоном» и РФПИ. На долю организации из Китая должно выпасть до 48% СП.Приведенная статистика говорит о том, что порядка 40 миллионов россиян за последний год совершили покупки на просторах соцсетей на общую сумму в 591 миллиард рублей. На территории РФ у AliExpress есть около 20 миллионов активных юзеров. Речь идет о тех, кто сделал хотя бы одну покупку в течение года.