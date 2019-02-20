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AliExpress начала продавать товары через соцсеть «ВКонтакте»

У пользователей популярной в РФ соцсети «ВКонтакте» появилась реальная возможность покупать онлайн товары из различных категорий, представленные на крупной интернет-площадке AliExpress. Реальные показатели вовлечения потенциальной целевой аудитории в соответствующий процесс станет зависеть от того, удастся ли сделать предложения персонализированными.
AliExpress начала продавать товары через соцсеть «ВКонтакте»

Интеграция началась в рамках формирования общего предприятия Mail.Ru Group и китайской Alibaba. Теперь покупки можно совершать посредством приложения на мобильной платформе VK Apps, оплачиваться же товары будут с помощью обычных пластиковых карт, опции VK Pay и различных онлайн-кошельков.

В сентябре прошедшего года компания Alibaba сообщала, что будет создано совместное предприятие с с Mail.Ru Group, «Мегафоном» и РФПИ. На долю организации из Китая должно выпасть до 48% СП.

Приведенная статистика говорит о том, что порядка 40 миллионов россиян за последний год совершили покупки на просторах соцсетей на общую сумму в 591 миллиард рублей. На территории РФ у AliExpress есть около 20 миллионов активных юзеров. Речь идет о тех, кто сделал хотя бы одну покупку в течение года.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:36

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