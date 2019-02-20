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Бойфренд Хлои Кардашьян Тристан Томпсон изменил ей с подругой Кайли Дженнер

Хлои Кардашьян узнала об измене своего возлюбленного Тристана Томпсона, его любовницей стала подруга сестры звезды реалити-шоу Кайли Дженнер. По заявлениям западных таблоидов, простить предательство избраннику теледива не смогла.
Бойфренд Хлои Кардашьян Тристан Томпсон изменил ей с подругой Кайли Дженнер

Отношения с Томпсоном у Хлои Кардашьян начала в 2016 году после развода с мужем-баскетболистом. Спортсмен изменял теледиве и раньше, однако она забеременела от избранника и рождение дочери укрепило их отношения. Долгое время казалось, что у пары все наладилось, но теперь стало известно об очередной измене Томпсона, на этот раз он не смог устоять перед подругой сестры Хлои Кардашьян — Джорданой Вудс. Последняя тесно общалась с Кайли Дженнер.
Бойфренд Хлои Кардашьян Тристан Томпсон изменил ей с подругой Кайли Дженнер

Инсайдеры утверждают, что узнавшая о предательстве теледива выгнала любовника из дома, решительно заявив о том, что они расстаются. Поддержать Хлои Кардашьян решили ее поклонники. Публика считает, что кумиру не стоит прощать спортсмена только ради совместного воспитания дочери.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:25

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