Бойфренд Хлои Кардашьян Тристан Томпсон изменил ей с подругой Кайли Дженнер
Хлои Кардашьян узнала об измене своего возлюбленного Тристана Томпсона, его любовницей стала подруга сестры звезды реалити-шоу Кайли Дженнер. По заявлениям западных таблоидов, простить предательство избраннику теледива не смогла.
Отношения с Томпсоном у Хлои Кардашьян начала в 2016 году после развода с мужем-баскетболистом. Спортсмен изменял теледиве и раньше, однако она забеременела от избранника и рождение дочери укрепило их отношения. Долгое время казалось, что у пары все наладилось, но теперь стало известно об очередной измене Томпсона, на этот раз он не смог устоять перед подругой сестры Хлои Кардашьян — Джорданой Вудс. Последняя тесно общалась с Кайли Дженнер.
Инсайдеры утверждают, что узнавшая о предательстве теледива выгнала любовника из дома, решительно заявив о том, что они расстаются. Поддержать Хлои Кардашьян решили ее поклонники. Публика считает, что кумиру не стоит прощать спортсмена только ради совместного воспитания дочери.
Отношения с Томпсоном у Хлои Кардашьян начала в 2016 году после развода с мужем-баскетболистом. Спортсмен изменял теледиве и раньше, однако она забеременела от избранника и рождение дочери укрепило их отношения. Долгое время казалось, что у пары все наладилось, но теперь стало известно об очередной измене Томпсона, на этот раз он не смог устоять перед подругой сестры Хлои Кардашьян — Джорданой Вудс. Последняя тесно общалась с Кайли Дженнер.
Инсайдеры утверждают, что узнавшая о предательстве теледива выгнала любовника из дома, решительно заявив о том, что они расстаются. Поддержать Хлои Кардашьян решили ее поклонники. Публика считает, что кумиру не стоит прощать спортсмена только ради совместного воспитания дочери.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:25