Жена Александра Кокорина Дарья Валитова извиняется перед болельщиками за поведение мужа и просит поддержки





В «Прямом эфире» Дарья Валитова рассказала о своих переживаниях из-за пребывания гражданского мужа в Бутырке. Избранница футболиста призналась: ей было больно видеть любимого, когда она впервые навестила его в СИЗО. «Я зашла и сразу начала плакать» -, говорит жена звезды российского футбола. Она понимала, что это неправильно, но все же не сдержала эмоций.Для семьи Александра Кокорина его арест стал настоящей катастрофой. Футболист не встретил в кругу семьи Новый год, пропустил день рождения жены в декабре. По словам Дарьи Валитовой, наследник спортсмена очень страдает без родителя и понимает, что происходит.В студии популярного шоу избранница спортсмена сообщила, что хочет рассказать людям правду, так как они должны ее знать. Она заявила: Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на чиновников после того, как их спровоцировали. Спортсмены так отреагировали на их грубое поведение. Парни услышали нецензурную речь, но не обратили на это внимания, только после того, как чиновники стали оскорблять их в лицо, произошел конфликт. Супруга футболиста отметила, что муж никогда не был агрессивным, а после инцидента Пак извинялся перед форвардом, понимая, что он спровоцировал драку.Дарья Валитова объяснила: в конфликте с водителем ведущей федерального канала футболисты также оказались замешаны из-за оскорблений. По словам гостьи «Прямого эфира», камера зафиксировала, что первый удар нанес Соловчук, и в драке ее партнер вообще не замечен, только Павел Мамаев и брат спортсмена Кирилл.Супруга игрока «Зенита» не стала искать свидетелей инцидента, хотя уверена: сотрудники кафе могли слышать разговоры чиновников и знают больше подробностей о конфликте. Дарья Валитова извиняется за поведение избранника перед болельщиками «Зенита» и надеется, что они поддержат ее, ведь правда должна быть услышана.