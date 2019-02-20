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Ученые: Качество секса зависит от уровня откровенности между двумя партнерами

Качество секса зависит от уровня откровенности половых партнеров. Недостаточные разговоры об интиме могут негативно отметиться в постели. Об этом заявили западные сексологи.
Ученые: Качество секса зависит от уровня откровенности между двумя партнерами

Медики утверждают, что многие пары не стремятся уделять должное внимание беседам на сексуальные темы, что в результате влияет на качество полового акта между ними. Откровенный разговор дает возможность понять партнеру, чего хочет его вторая половинка, поэтому специалисты просят возлюбленных перед интимом начинать общение с обсуждения эротических моментов. Можно поговорить о частоте полового акта, удобном времени суток и местах, которые более всего подходят влюбленным.

Недавнее исследование продемонстрировало, что 20% человек отвечают на звонок во время секса, что только ухудшает атмосферу любви и желание обладать своим партнером. Пропадет влечение и молчание второй половины, особенно, когда ситуация снова повторяется. В связи с этим и иными факторами сексологи призывают людей обсуждать все моменты, в том числе прикосновения к эрогенным зонам и получение оргазма.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:11

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