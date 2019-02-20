Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что «15 сантиметров» не являются приговором
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева сообщила, что не воспринимает «15 сантиметров», как приговор.
Не секрет, что многие телезрители «Дома-2» считают именно Водонаеву одной из самых ярких звезд телепроекта, ведь ей удается даже после ухода с шоу оставаться на виду на протяжении уже более 10 лет.
На днях Алена стала героиней телешоу под названием «Нежный редактор», в котором ей пришлось отвечать на довольно пикантные вопросы. Отметим, что вопросы касались не только содержания первой книги «Голая» телезнаменитости, но и ее личных целей и мировоззрения.
К примеру, Татьяна Мингалимова поинтересовалась у Водонаевой, воспринимает ли она «15 сантиметров», как приговор. Нужно сказать, что экс-участница «Дома-2» не растерялась, так как, по всей видимости, была готова к подобным вопросам.
К слову, подобная откровенность не понравилась многочисленным поклонникам Водонаевой. Один за другим они принялись заявлять, что Алена не должна хвастаться своими отношениями с различными мужчинами, ведь это «ничуть не красит» ее, как женщину.
Не секрет, что многие телезрители «Дома-2» считают именно Водонаеву одной из самых ярких звезд телепроекта, ведь ей удается даже после ухода с шоу оставаться на виду на протяжении уже более 10 лет.
На днях Алена стала героиней телешоу под названием «Нежный редактор», в котором ей пришлось отвечать на довольно пикантные вопросы. Отметим, что вопросы касались не только содержания первой книги «Голая» телезнаменитости, но и ее личных целей и мировоззрения.
К примеру, Татьяна Мингалимова поинтересовалась у Водонаевой, воспринимает ли она «15 сантиметров», как приговор. Нужно сказать, что экс-участница «Дома-2» не растерялась, так как, по всей видимости, была готова к подобным вопросам.
«Нет, это хороший..», - подчеркнула Алена.
К слову, подобная откровенность не понравилась многочисленным поклонникам Водонаевой. Один за другим они принялись заявлять, что Алена не должна хвастаться своими отношениями с различными мужчинами, ведь это «ничуть не красит» ее, как женщину.
«Кошмар! Как о таком можно так спокойно говорить? Водонаева, ты вообще чем думаешь, когда все это говоришь? Что о тебе люди подумают? Ужассс! Раньше ты мне нравилась, а теперь..», - заявила одна из подписчиц звезды «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:33