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Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что «15 сантиметров» не являются приговором

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева сообщила, что не воспринимает «15 сантиметров», как приговор.

Не секрет, что многие телезрители «Дома-2» считают именно Водонаеву одной из самых ярких звезд телепроекта, ведь ей удается даже после ухода с шоу оставаться на виду на протяжении уже более 10 лет.

Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что «15 сантиметров» не являются приговором

На днях Алена стала героиней телешоу под названием «Нежный редактор», в котором ей пришлось отвечать на довольно пикантные вопросы. Отметим, что вопросы касались не только содержания первой книги «Голая» телезнаменитости, но и ее личных целей и мировоззрения.

К примеру, Татьяна Мингалимова поинтересовалась у Водонаевой, воспринимает ли она «15 сантиметров», как приговор. Нужно сказать, что экс-участница «Дома-2» не растерялась, так как, по всей видимости, была готова к подобным вопросам.

«Нет, это хороший..», - подчеркнула Алена.


Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что «15 сантиметров» не являются приговором

К слову, подобная откровенность не понравилась многочисленным поклонникам Водонаевой. Один за другим они принялись заявлять, что Алена не должна хвастаться своими отношениями с различными мужчинами, ведь это «ничуть не красит» ее, как женщину.

«Кошмар! Как о таком можно так спокойно говорить? Водонаева, ты вообще чем думаешь, когда все это говоришь? Что о тебе люди подумают? Ужассс! Раньше ты мне нравилась, а теперь..», - заявила одна из подписчиц звезды «Дома-2».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:33

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