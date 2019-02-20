Звезда «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что «15 сантиметров» не являются приговором

«Нет, это хороший..», - подчеркнула Алена.

«Кошмар! Как о таком можно так спокойно говорить? Водонаева, ты вообще чем думаешь, когда все это говоришь? Что о тебе люди подумают? Ужассс! Раньше ты мне нравилась, а теперь..», - заявила одна из подписчиц звезды «Дома-2».



