У сына звезды “Уральских пельменей” Дмитрия Соколова возникли проблемы с моторикой и координацией

О проблемах, возникших со здоровьем у трехлетнего сына Ивана, Дмитрий Соколов рассказал поклонникам посредством публикации в сети Instagram. Трудности проявляются в моторике, особенно во время приема пищи, и координации, по причине чего наследник звезды “Уральских пельменей” успел “пересчитать” все углы в доме и неровности во время игры на улице. Взволнованный отец решил посетить врача-невролога, который смог найти проблему, направив ребенка на дополнительное обследование.Пока юному сыну Дмитрия Соколова назначен курс лечебного массажа, также ему предстоит физкультура. Артист уверил, что о серьезных проблемах речи не идет, однако пообещал непременно рассказать о результатах назначенной терапии после ее завершения.