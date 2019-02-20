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У сына звезды “Уральских пельменей” Дмитрия Соколова возникли проблемы с моторикой и координацией

У сына Дмитрий Соколова, известного по участию в “Уральских пельменях”, развились проблемы с моторикой и координацией. В настоящее время, по словам юмориста, ребенок находится на обследовании.
У сына звезды “Уральских пельменей” Дмитрия Соколова возникли проблемы с моторикой и координацией

О проблемах, возникших со здоровьем у трехлетнего сына Ивана, Дмитрий Соколов рассказал поклонникам посредством публикации в сети Instagram. Трудности проявляются в моторике, особенно во время приема пищи, и координации, по причине чего наследник звезды “Уральских пельменей” успел “пересчитать” все углы в доме и неровности во время игры на улице. Взволнованный отец решил посетить врача-невролога, который смог найти проблему, направив ребенка на дополнительное обследование.

Пока юному сыну Дмитрия Соколова назначен курс лечебного массажа, также ему предстоит физкультура. Артист уверил, что о серьезных проблемах речи не идет, однако пообещал непременно рассказать о результатах назначенной терапии после ее завершения.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:05

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