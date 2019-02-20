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Звезда шоу “Наша Russia” Валерий Магдьяш страдает от нищеты и алкоголизма

Валерий Магдьяш, наиболее известный по роли Джамшута в шоу “Наша Russia”, столкнулся с алкоголизмом и нищетой. Тяжелые времена в жизни актера наступили почти сразу после закрытия популярного проекта.
Звезда шоу “Наша Russia” Валерий Магдьяш страдает от нищеты и алкоголизма

О жизни Валерия Магдьяша рассказала его бывшая приятельница Ирина Осипова, которая познакомилась со звездой “Наша Russia” в 2014 году. Сперва они хорошо общались и даже планировали совместные проекты, но в это время экранный Джамшут увлекся спиртным. Женщина помогла ему отправиться в клинику, но даже это не исправило ситуации, из-за отсутствия мотивации артист сбежал из больницы и продолжил пить. После этого Осипова пристроила Магдьяша на работу, но однажды он просто не вышел на смену, подвел коллег, и больше сотрудничать с ним никто не хотел.
Звезда шоу “Наша Russia” Валерий Магдьяш страдает от нищеты и алкоголизма

По утверждениям бывшей подруги звезды “Наша Russia”, актер сошел до крайностей, ведет нищенский образ жизни, и даже ворует крепкие напитки из магазинов. В надежде помочь другу Осипова написала письмо Сергею Светлакову, однако ответа от актера так и не дождалась.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:46

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