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Леонид Агутин продемонстрировал раритетное фото с Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым

Леонид Агутин выложил в Instagram раритетную фотографию, сделанную 20 лет назад. На ней изображены сам музыкант, его коллеги: Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков, при этом все втроем пытаются увидеть будущее.
Леонид Агутин продемонстрировал раритетное фото с Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым

На очередном кадре Агутина, опубликованном в его Instagram-аккаунте, у всех запечатленных действующих персонажей озадаченное и серьезное выражение лица. Автор поста не сообщил подписчикам, что пытались увидеть они в тот день, но теперь Агутину показалось, что тогда они намеревались всмотреться в ожидавшее их будущее, которое в то время музыкантам казалось тревожным и пугающим.

Очередная публикация Леонида Агутина вызвала интерес и споры среди большого количества его почитателей. Некоторые из них указали на хорошее чувство юмора артиста, а другие расстроились, осознавая быстротечность жизни и времени. Тем не менее, пост стал популярным, учитывая, что его оценили коллеги Агутина: Игорь Николаев, Валерия и Шура



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:55

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