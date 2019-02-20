Леонид Агутин продемонстрировал раритетное фото с Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым
Леонид Агутин выложил в Instagram раритетную фотографию, сделанную 20 лет назад. На ней изображены сам музыкант, его коллеги: Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков, при этом все втроем пытаются увидеть будущее.
На очередном кадре Агутина, опубликованном в его Instagram-аккаунте, у всех запечатленных действующих персонажей озадаченное и серьезное выражение лица. Автор поста не сообщил подписчикам, что пытались увидеть они в тот день, но теперь Агутину показалось, что тогда они намеревались всмотреться в ожидавшее их будущее, которое в то время музыкантам казалось тревожным и пугающим.
Очередная публикация Леонида Агутина вызвала интерес и споры среди большого количества его почитателей. Некоторые из них указали на хорошее чувство юмора артиста, а другие расстроились, осознавая быстротечность жизни и времени. Тем не менее, пост стал популярным, учитывая, что его оценили коллеги Агутина: Игорь Николаев, Валерия и Шура
На очередном кадре Агутина, опубликованном в его Instagram-аккаунте, у всех запечатленных действующих персонажей озадаченное и серьезное выражение лица. Автор поста не сообщил подписчикам, что пытались увидеть они в тот день, но теперь Агутину показалось, что тогда они намеревались всмотреться в ожидавшее их будущее, которое в то время музыкантам казалось тревожным и пугающим.
Очередная публикация Леонида Агутина вызвала интерес и споры среди большого количества его почитателей. Некоторые из них указали на хорошее чувство юмора артиста, а другие расстроились, осознавая быстротечность жизни и времени. Тем не менее, пост стал популярным, учитывая, что его оценили коллеги Агутина: Игорь Николаев, Валерия и Шура
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:55