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Кардиологи: Черника поможет предотвратить смертельную гипертонию

Кардиологи из Британии сообщают, что черника поможет предотвратить смертельную гипертонию. Данная ягода содержит вещества, которые способны понизить давление приблизительно на 8%.

Кардиологи: Черника поможет предотвратить смертельную гипертонию

Около четверти жителей Британии страдают от гипертонии. Кардиологи утверждают, что повышенное давление можно значительно снизить, если в рацион внести некоторые изменения. Специалисты утверждают, что не нужно садиться на диету или ограничивать себя в количестве употребляемых продуктов. Они советуют, лишь добавить в рацион чернику, которая содержит множество полезных веществ. Данную ягоду не следует подвергать различным обработкам, ее нужно кушать в чистом виде или добавлять в десерты и коктейли.

Член-корреспондент Американского колледжа кардиологии Стивен Синатра уверяет, что черника содержит питательные вещества, которые способны понизить давление приблизительно на 8%. Эту ягоду нужно употреблять каждый день и в очень больших количествах, тогда она поможет снизить риск возникновения смертельной гипертонии. А здоровый образ жизни поможет держать эти показатели в норме.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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