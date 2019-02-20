Кардиологи: Черника поможет предотвратить смертельную гипертонию





Около четверти жителей Британии страдают от гипертонии. Кардиологи утверждают, что повышенное давление можно значительно снизить, если в рацион внести некоторые изменения. Специалисты утверждают, что не нужно садиться на диету или ограничивать себя в количестве употребляемых продуктов. Они советуют, лишь добавить в рацион чернику, которая содержит множество полезных веществ. Данную ягоду не следует подвергать различным обработкам, ее нужно кушать в чистом виде или добавлять в десерты и коктейли.Член-корреспондент Американского колледжа кардиологии Стивен Синатра уверяет, что черника содержит питательные вещества, которые способны понизить давление приблизительно на 8%. Эту ягоду нужно употреблять каждый день и в очень больших количествах, тогда она поможет снизить риск возникновения смертельной гипертонии. А здоровый образ жизни поможет держать эти показатели в норме.