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Путин предложил выделить многодетным семьям по 450 тысяч рублей на ипотеку

Владимир Путин предложил выделить многодетным семьям 450 тысяч рублей на закрытие долгов по ипотеке из бюджета государства. Заявление было сделано в ходе Федерального собрания.
Путин предложил выделить многодетным семьям по 450 тысяч рублей на ипотеку

Путин поручил ЦБ и правительству выдать из бюджета страны по 450 тысяч рублей на закрытие ипотечных кредитов тех семей, у которых рождается третий или последующий ребёнок. Такая мера будет принята задним числом с января 2019 года. Также ипотечные ставки планируется постепенно снижать от 9 до 8 процентов.

Президент распорядился о том, чтобы в России была введена новая льготная программа для семей с детьми. Она будет действовать на протяжении всего кредита и охватит примерно 600 тысяч пар. Правительство готово выделить на такую программу 7,5 млрд рублей в этом году. В 2020 из бюджета на нужды семей поступит 21,7 млрд рублей, а в следующем году - 30,6 млрд руб.

"Разумеется, это потребует дополнительных денег, немалых. Надо найти эти деньги. Мы уже знаем, где их взять, и они у нас есть", - заявил Путин Федеральному собранию.

Решение уже прокомментировал Герман Греф. По его мнению, продление 6-процентной льготы на ипотеку до конца её срока - это "хороший шаг". У многих молодых семей в России появится больше перспектив.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:37

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