Путин предложил выделить многодетным семьям по 450 тысяч рублей на ипотеку

"Разумеется, это потребует дополнительных денег, немалых. Надо найти эти деньги. Мы уже знаем, где их взять, и они у нас есть", - заявил Путин Федеральному собранию.





Путин поручил ЦБ и правительству выдать из бюджета страны по 450 тысяч рублей на закрытие ипотечных кредитов тех семей, у которых рождается третий или последующий ребёнок. Такая мера будет принята задним числом с января 2019 года. Также ипотечные ставки планируется постепенно снижать от 9 до 8 процентов.Президент распорядился о том, чтобы в России была введена новая льготная программа для семей с детьми. Она будет действовать на протяжении всего кредита и охватит примерно 600 тысяч пар. Правительство готово выделить на такую программу 7,5 млрд рублей в этом году. В 2020 из бюджета на нужды семей поступит 21,7 млрд рублей, а в следующем году - 30,6 млрд руб.Решение уже прокомментировал Герман Греф. По его мнению, продление 6-процентной льготы на ипотеку до конца её срока - это "хороший шаг". У многих молодых семей в России появится больше перспектив.