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Алла Пахомова из «Спаси свою любовь» устала от круглосуточного присутствия мужа

Участница Алла Пахомова из «Спаси свою любовь» устала от круглосуточного присутствия мужа рядом с ней. Девушка задумалась над тем, что возобновить былые отношения у пары уже не получится, можно только попробовать построить новые.

Алла Пахомова из «Спаси свою любовь» устала от круглосуточного присутствия мужа


Алла Пахомова, которая вместе со своим супругом отправилась на Сейшелы для участия в «Спаси свою любовь», призналась, что сильно устала от круглосуточного присутствия мужа рядом. Её напрягает тот факт, что она не может остаться наедине, подумать о чём-то своём, а всегда должна говорить с ним и видеть рядом. Несмотря на такие рассуждения, участница «Дома-2» понимает, что только проходя через такое появляется возможность научиться не бежать от проблемы, а решать её, как бы тяжело это не давалось.

Алла Пахомова из «Спаси свою любовь» устала от круглосуточного присутствия мужа


Кроме того, Алла Пахомова постепенно приходит к выводу, что вернуть ту любовь, которая была у них с супругом Александром ранее, они не смогут. По её мнению, сейчас им обоим стоит хорошо потрудиться, чтобы вместе создать совершенно новые отношения, и развивать их так, как хотят только они.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:10

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