Алла Пахомова из «Спаси свою любовь» устала от круглосуточного присутствия мужа





Алла Пахомова, которая вместе со своим супругом отправилась на Сейшелы для участия в «Спаси свою любовь», призналась, что сильно устала от круглосуточного присутствия мужа рядом. Её напрягает тот факт, что она не может остаться наедине, подумать о чём-то своём, а всегда должна говорить с ним и видеть рядом. Несмотря на такие рассуждения, участница «Дома-2» понимает, что только проходя через такое появляется возможность научиться не бежать от проблемы, а решать её, как бы тяжело это не давалось.Кроме того, Алла Пахомова постепенно приходит к выводу, что вернуть ту любовь, которая была у них с супругом Александром ранее, они не смогут. По её мнению, сейчас им обоим стоит хорошо потрудиться, чтобы вместе создать совершенно новые отношения, и развивать их так, как хотят только они.