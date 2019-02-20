Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году
Современный человек не может представить себя без гаджетов, а смартфон постепенно заменяет пользователям ряд других устройств, вмещая все больше полезных функций. Учитывая разнообразие представленных на рынке моделей, порой бывает непросто выбрать самый выгодный вариант девайса. Портал “Дни24” составил список наиболее достойных внимания смартфонов, которые подойдут для разных целей и бюджетов.
Этот смартфон в версии с 6 ГБУ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ считается одним из лучших флагманов на рынке непосредственно в 2019 году. На рынке России доступно устройство с января, имея ценник в почти 35 тысяч рублей. Honor View 20 может похвастаться современным дизайном, а еще производитель первым решил встроить камеру прямо в экран. Размер последнего, к слову, равен 6,3 дюйма, разрешение — 2310x1080 точек.
Емкость аккумулятора достигает 4000 мАч, в качестве ОС используется Android 9.0. Смартфон предложит юзерам все необходимые функции, он оснащен дактилоскопическим сканером и даже NFC-портом. Основная камера поражает двойным сенсором, каждый из которых имеет разрешение матрицы 48 Мп, на “фронталку” приходится 25 Мп. Своих конкурентов обходит флагман по параметру соотношения цена/качество.
По крайней мере, так считают представители DxOMark, которые протестировали смартфон. Средний ценник на устройство в РФ доходит до 39,2 тысячи рублей. За эту сумму пользователь получает девайс с 6,1-дюймовым экраном при разрешении 2240 х 1080 пикселей, сверху разместилась “монобровь”.
ОС P20 Pro представлена Android 8.1, в качестве “оперативки” предложено 6 ГБ, ПЗУ — 128 ГБ. Можно одновременно использовать две SIM-карты, емкость аккумулятора, как и у предыдущей модели, 4000 мАч. Основная камера у гаджета тройная формата 40 Мп+20 Мп+8 Мп, благодаря такому решению разработчик улучшил возможности “зума”. По оценкам специалистов DxOMark, у смартфона лучшая из доступных пока камер, она имеет общий балл 109, притом за фото поставили 114 баллов, за видео — 98.
Этот смартфон отлично подойдет для тех, кто любит игровые гаджеты, способные осилить даже требовательные приложения. В РФ смартфон доступен с осени прошлого года по цене 64,6 тысячи рублей. Оснащен аппарат экраном на 6.0 дюймов, имеющим разрешение 2160 x 1080 точек.
Помимо чипа Snapdragon 845 и отвечающего за графику Adreno 630, предусмотрена система охлаждения GameCool, имеющая испарительную камеру. Ряд систем и “примочек” позволят подключать гарнитуру, ASUS ROG Phone ZS600KL имеет адаптированную систему управления, высокое качество изображения и внушительную “начинку”. При всех своих возможностях девайс неплохо заменяет консоль, а в рейтинге AnTuTu стоит на четвертом месте.
В качестве ОЗУ используется 8 ГБ, на ПЗУ приходится 128 ГБ, ОС представлена Android 8.1, емкость аккумулятора не превышает 4000 мАч, но этого достаточно для более чем 7 часов игры в онлайн-режиме. В наличии сканер отпечатков, порт NFC, основная камера смартфона двойная формата 12 Мп+8 Мп, фронтальная имеет только 8 Мп.
Средний ценник этого смартфона в России составляет 18,7 тысячи рублей, продажи гаджета начались еще прошлой весной. Емкость аккумулятора у продукта от китайского бренда достигает весьма внушительных 13 000 мАч. Указывается, что в режиме ожидания работоспособность девайс сохраняет до 46 суток.
6-дюймовый экран получил разрешение 2160 x 1080 точек, “оперативка” представлена в виде 6 ГБ, ПЗУ — 64 ГБ. Использует Ulefone Power 5 Android 8.1, наличием NFC похвастаться не может, но зато оснащен дактилоскопическим сканером. Основная камера, по традиции, является двойной (21 Мп+5 Мп), фронтальная — 8 Мп.
Понятие “бюджетности” относительно, для кого-то это 30 тысяч, для кого-то — 5 тысяч. Попробуем разобраться, на какие устройства следует обратить внимание в разных ценовых категориях.
Xiaomi Mi 8 можно назвать лучшим среди устройств с ценником до 30 тысяч рублей, если говорить о модели формата 6/128 ГБ. В среднем стоимость устройства не превышает 27,5 тысячи. Безрамочный экран на 6,21 дюйма имеет монобровь, емкость аккумулятора составила 3 400 мАч, процессором служит Snapdragon 845. Основная камера имеет формат 12 Мп+12 Мп, фронтальная — 20 Мп. Юзер получит за свои деньги широкий функционал и привлекательный дизайн.
Xiaomi Pocophone F1 наиболее достойный среди устройств с ценой не выше 25 тысяч, можно найти смартфон и за 20 тысяч. Девайс может предложить дисплей на 6,18 дюймов с вырезом, 6/64 ГБ памяти, аккумулятор на 4 000 мАч, двойную камеру 12 Мп+5 Мп и “фронталку” на 20 Мп.
Среди смартфонов до 15 тысяч рублей внимание стоит обратить на достаточно мощный Xiaomi Redmi Note 6 Pro, он имеет классический для бренда дизайн и приятные характеристики. Moto G5s Plus лидер в категории до 10 тысяч рублей, а Moto E4 Plus с 16 ГБ ПЗУ — до 8 тысяч рублей.
Honor View 20 — лучший флагман
Этот смартфон в версии с 6 ГБУ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ считается одним из лучших флагманов на рынке непосредственно в 2019 году. На рынке России доступно устройство с января, имея ценник в почти 35 тысяч рублей. Honor View 20 может похвастаться современным дизайном, а еще производитель первым решил встроить камеру прямо в экран. Размер последнего, к слову, равен 6,3 дюйма, разрешение — 2310x1080 точек.
Емкость аккумулятора достигает 4000 мАч, в качестве ОС используется Android 9.0. Смартфон предложит юзерам все необходимые функции, он оснащен дактилоскопическим сканером и даже NFC-портом. Основная камера поражает двойным сенсором, каждый из которых имеет разрешение матрицы 48 Мп, на “фронталку” приходится 25 Мп. Своих конкурентов обходит флагман по параметру соотношения цена/качество.
Huawei P20 Pro — лучшая камера
По крайней мере, так считают представители DxOMark, которые протестировали смартфон. Средний ценник на устройство в РФ доходит до 39,2 тысячи рублей. За эту сумму пользователь получает девайс с 6,1-дюймовым экраном при разрешении 2240 х 1080 пикселей, сверху разместилась “монобровь”.
ОС P20 Pro представлена Android 8.1, в качестве “оперативки” предложено 6 ГБ, ПЗУ — 128 ГБ. Можно одновременно использовать две SIM-карты, емкость аккумулятора, как и у предыдущей модели, 4000 мАч. Основная камера у гаджета тройная формата 40 Мп+20 Мп+8 Мп, благодаря такому решению разработчик улучшил возможности “зума”. По оценкам специалистов DxOMark, у смартфона лучшая из доступных пока камер, она имеет общий балл 109, притом за фото поставили 114 баллов, за видео — 98.
ASUS ROG Phone ZS600KL — игровая машина
Этот смартфон отлично подойдет для тех, кто любит игровые гаджеты, способные осилить даже требовательные приложения. В РФ смартфон доступен с осени прошлого года по цене 64,6 тысячи рублей. Оснащен аппарат экраном на 6.0 дюймов, имеющим разрешение 2160 x 1080 точек.
Помимо чипа Snapdragon 845 и отвечающего за графику Adreno 630, предусмотрена система охлаждения GameCool, имеющая испарительную камеру. Ряд систем и “примочек” позволят подключать гарнитуру, ASUS ROG Phone ZS600KL имеет адаптированную систему управления, высокое качество изображения и внушительную “начинку”. При всех своих возможностях девайс неплохо заменяет консоль, а в рейтинге AnTuTu стоит на четвертом месте.
В качестве ОЗУ используется 8 ГБ, на ПЗУ приходится 128 ГБ, ОС представлена Android 8.1, емкость аккумулятора не превышает 4000 мАч, но этого достаточно для более чем 7 часов игры в онлайн-режиме. В наличии сканер отпечатков, порт NFC, основная камера смартфона двойная формата 12 Мп+8 Мп, фронтальная имеет только 8 Мп.
Ulefone Power 5 — лучшая батарея
Средний ценник этого смартфона в России составляет 18,7 тысячи рублей, продажи гаджета начались еще прошлой весной. Емкость аккумулятора у продукта от китайского бренда достигает весьма внушительных 13 000 мАч. Указывается, что в режиме ожидания работоспособность девайс сохраняет до 46 суток.
6-дюймовый экран получил разрешение 2160 x 1080 точек, “оперативка” представлена в виде 6 ГБ, ПЗУ — 64 ГБ. Использует Ulefone Power 5 Android 8.1, наличием NFC похвастаться не может, но зато оснащен дактилоскопическим сканером. Основная камера, по традиции, является двойной (21 Мп+5 Мп), фронтальная — 8 Мп.
Лучшие бюджетные смартфоны
Понятие “бюджетности” относительно, для кого-то это 30 тысяч, для кого-то — 5 тысяч. Попробуем разобраться, на какие устройства следует обратить внимание в разных ценовых категориях.
Xiaomi Mi 8 можно назвать лучшим среди устройств с ценником до 30 тысяч рублей, если говорить о модели формата 6/128 ГБ. В среднем стоимость устройства не превышает 27,5 тысячи. Безрамочный экран на 6,21 дюйма имеет монобровь, емкость аккумулятора составила 3 400 мАч, процессором служит Snapdragon 845. Основная камера имеет формат 12 Мп+12 Мп, фронтальная — 20 Мп. Юзер получит за свои деньги широкий функционал и привлекательный дизайн.
Xiaomi Pocophone F1 наиболее достойный среди устройств с ценой не выше 25 тысяч, можно найти смартфон и за 20 тысяч. Девайс может предложить дисплей на 6,18 дюймов с вырезом, 6/64 ГБ памяти, аккумулятор на 4 000 мАч, двойную камеру 12 Мп+5 Мп и “фронталку” на 20 Мп.
Среди смартфонов до 15 тысяч рублей внимание стоит обратить на достаточно мощный Xiaomi Redmi Note 6 Pro, он имеет классический для бренда дизайн и приятные характеристики. Moto G5s Plus лидер в категории до 10 тысяч рублей, а Moto E4 Plus с 16 ГБ ПЗУ — до 8 тысяч рублей.
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:18