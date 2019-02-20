Лучшие смартфоны для разных целей и бюджетов в 2019 году

Honor View 20 — лучший флагман

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Этот смартфон в версии с 6 ГБУ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ считается одним из лучших флагманов на рынке непосредственно в 2019 году. На рынке России доступно устройство с января, имея ценник в почти 35 тысяч рублей. Honor View 20 может похвастаться современным дизайном, а еще производитель первым решил встроить камеру прямо в экран. Размер последнего, к слову, равен 6,3 дюйма, разрешение — 2310x1080 точек.Емкость аккумулятора достигает 4000 мАч, в качестве ОС используется Android 9.0. Смартфон предложит юзерам все необходимые функции, он оснащен дактилоскопическим сканером и даже NFC-портом. Основная камера поражает двойным сенсором, каждый из которых имеет разрешение матрицы 48 Мп, на “фронталку” приходится 25 Мп. Своих конкурентов обходит флагман по параметру соотношения цена/качество.По крайней мере, так считают представители DxOMark, которые протестировали смартфон. Средний ценник на устройство в РФ доходит до 39,2 тысячи рублей. За эту сумму пользователь получает девайс с 6,1-дюймовым экраном при разрешении 2240 х 1080 пикселей, сверху разместилась “монобровь”.ОС P20 Pro представлена Android 8.1, в качестве “оперативки” предложено 6 ГБ, ПЗУ — 128 ГБ. Можно одновременно использовать две SIM-карты, емкость аккумулятора, как и у предыдущей модели, 4000 мАч. Основная камера у гаджета тройная формата 40 Мп+20 Мп+8 Мп, благодаря такому решению разработчик улучшил возможности “зума”. По оценкам специалистов DxOMark, у смартфона лучшая из доступных пока камер, она имеет общий балл 109, притом за фото поставили 114 баллов, за видео — 98.Этот смартфон отлично подойдет для тех, кто любит игровые гаджеты, способные осилить даже требовательные приложения. В РФ смартфон доступен с осени прошлого года по цене 64,6 тысячи рублей. Оснащен аппарат экраном на 6.0 дюймов, имеющим разрешение 2160 x 1080 точек.Помимо чипа Snapdragon 845 и отвечающего за графику Adreno 630, предусмотрена система охлаждения GameCool, имеющая испарительную камеру. Ряд систем и “примочек” позволят подключать гарнитуру, ASUS ROG Phone ZS600KL имеет адаптированную систему управления, высокое качество изображения и внушительную “начинку”. При всех своих возможностях девайс неплохо заменяет консоль, а в рейтинге AnTuTu стоит на четвертом месте.В качестве ОЗУ используется 8 ГБ, на ПЗУ приходится 128 ГБ, ОС представлена Android 8.1, емкость аккумулятора не превышает 4000 мАч, но этого достаточно для более чем 7 часов игры в онлайн-режиме. В наличии сканер отпечатков, порт NFC, основная камера смартфона двойная формата 12 Мп+8 Мп, фронтальная имеет только 8 Мп.Средний ценник этого смартфона в России составляет 18,7 тысячи рублей, продажи гаджета начались еще прошлой весной. Емкость аккумулятора у продукта от китайского бренда достигает весьма внушительных 13 000 мАч. Указывается, что в режиме ожидания работоспособность девайс сохраняет до 46 суток.6-дюймовый экран получил разрешение 2160 x 1080 точек, “оперативка” представлена в виде 6 ГБ, ПЗУ — 64 ГБ. Использует Ulefone Power 5 Android 8.1, наличием NFC похвастаться не может, но зато оснащен дактилоскопическим сканером. Основная камера, по традиции, является двойной (21 Мп+5 Мп), фронтальная — 8 Мп.Понятие “бюджетности” относительно, для кого-то это 30 тысяч, для кого-то — 5 тысяч. Попробуем разобраться, на какие устройства следует обратить внимание в разных ценовых категориях.можно назвать лучшим среди устройств с ценником до 30 тысяч рублей, если говорить о модели формата 6/128 ГБ. В среднем стоимость устройства не превышает 27,5 тысячи. Безрамочный экран на 6,21 дюйма имеет монобровь, емкость аккумулятора составила 3 400 мАч, процессором служит Snapdragon 845. Основная камера имеет формат 12 Мп+12 Мп, фронтальная — 20 Мп. Юзер получит за свои деньги широкий функционал и привлекательный дизайн.наиболее достойный среди устройств с ценой не выше 25 тысяч, можно найти смартфон и за 20 тысяч. Девайс может предложить дисплей на 6,18 дюймов с вырезом, 6/64 ГБ памяти, аккумулятор на 4 000 мАч, двойную камеру 12 Мп+5 Мп и “фронталку” на 20 Мп.Среди смартфонов до 15 тысяч рублей внимание стоит обратить на достаточно мощный, он имеет классический для бренда дизайн и приятные характеристики.лидер в категории до 10 тысяч рублей, ас 16 ГБ ПЗУ — до 8 тысяч рублей.